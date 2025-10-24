'성과급 갈등' 네오플 노조 해산…4개월 쟁의 중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대의원 대회서 표결로 해산

넥슨지회와 쟁의 방향 입장차

네오플분회 "대응책 마련할 것"

넥슨 자회사 네오플 노동조합이 상위 단체인 넥슨 노조와 성과급 배분 문제로 갈등을 빚다 해산했다. 4개월 넘게 이어온 파업 등 단체행동도 멈췄다.

민주노총 화학섬유식품노조 네오플분회가 지난 7월 경기 성남시 넥슨코리아 사옥 앞에서 교섭 촉구 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

24일 게임업계에 따르면 민주노총 화학섬유식품노조 넥슨지회는 전날 열린 대의원 대회에서 네오플분회 해산 안건을 통과시켰다. 네오플 노조는 조합원 공지를 통해 "네오플 대의원 참가자 13명을 제외하고 넥슨지회 대의원 참가자 24명이 전원 찬성해 네오플분회 해산 안건이 가결됐다"며 "네오플분회 해산으로 조합원 및 집행부 권리는 넥슨지회로 귀속된다"고 했다.

이어 "대의원회의에 상정되기 전까지 사전 논의가 없었던 사항이라 집행부와 네오플 대의원 참가자 모두 급작스럽게 생각하고 있다"며 "분회의 해산은 지회 규정에 명시돼 있지 않은 사안으로, 대의원 대회에서 결정할 수 있는지에 대해 화섬노조 및 상급 단체와 논의 중이다. 대응책을 마련하겠다"고 부연했다.

업계에서는 넥슨지회와 네오플분회가 쟁의 방향을 두고 갈등을 빚은 것으로 보고 있다. 두 단체 모두 화섬노조 소속이지만 임금 협상과 관련해 네오플분회는 파업 등 강경한 태도를 취한 반면, 넥슨지회는 반대 입장을 보인 것으로 전해졌다.





네오플 노조는 지난 6월 업계 최초로 파업에 들어갔다. 지난해 '던전앤파이터 모바일' 중국 성과에 힘입어 역대 최고 매출액을 달성했음에도, 사측이 신규 개발 성과급(GI)을 기존 대비 축소해 지급했다고 반발했다. 이후 사측과 교섭을 이어왔으나 이번 해산 결정에 따라 쟁의는 잠정 중단한 상태다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

