AI 탑재 '용접 로봇'부터 4족로봇까지…삼성중공업, 조선 특화 로봇 개발 시동

레인보우로보틱스와 개발 협력 MOU

스마트 조선소 전환 가속화…생산성 ↑ 기대

용접·도장·검사 등 전 공정에 자동화 확대해

삼성중공업이 조선업의 미래 경쟁력 강화를 위해 로봇 기술 고도화에 나섰다. 협동로봇 전문기업 레인보우로보틱스와 손잡고 조선 현장에 특화된 로봇 개발에 착수한다.

삼성중공업은 24일 레인보우로보틱스와 '조선용 로봇 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고, 협동로봇을 기반으로 한 AI 탑재 용접로봇 개발을 시작으로 이동형 양팔 로봇, 4족 로봇 등으로 협력 범위를 확대할 계획이라고 밝혔다.

김진모 삼성중공업 부사장(왼쪽)과 이정호 레인보우로보틱스 대표이사가 23일 조선용 로봇 공동 개발 MOU를 체결했다. 삼성중공업

이번 협약에 따라 삼성중공업은 자체 축적한 용접로봇 운영 데이터와 실증 테스트 환경을 제공한다. 레인보우로보틱스는 로봇 하드웨어 개발과 기술 지원을 맡는다. 양사는 우선 로봇을 경량화해 현장 활용성을 높이는 동시에, 선박 곡면 블록 용접 등 난도 높은 작업을 수행할 수 있는 블록 내부 이동형 로봇을 공동 개발할 예정이다.

삼성중공업은 현재 블록 용접·도장, LNG운반선 화물창 용접, 배관 검사 등 약 90종의 자동화 장비와 로봇을 자체 개발·운용 중이다. 특히 강재 절단 공장 무인화 시스템 구축을 완료하고 지난달부터 24시간 운영 체제에 돌입하는 등 생산 자동화 수준을 끌어올리고 있다.

레인보우로보틱스가 기존에 개발한 4족로봇(왼쪽부터), 이동형 양팔로봇, 협동 로봇. 삼성중공업

이번 협력을 통해 삼성중공업은 ▲로봇 플랫폼 기술의 신뢰성 검증 및 실용성 확대 ▲자동화 전문인력 양성 ▲자동화 기술 관련 산업재산권 확보 등에서 성과를 기대하고 있다. 회사 측은 이를 기반으로 '스마트 조선소' 전환에 속도를 낼 계획이다.





김진모 삼성중공업 미래사업개발실장 부사장은 "레인보우로보틱스와의 협력을 통해 삼성중공업의 자동화 기술력과 건조 경쟁력이 한 단계 도약할 것"이라며 "AI와 로봇 기술을 결합해 적용 분야를 확대하고 사업화도 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

