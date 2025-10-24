하나은행, 국내 최초 글로벌자산관리센터 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27개 지역·112개 해외 네트워크 보유

해외이주 및 역이민 손님께 국제조세·리빙트러스트 등 최상의 복합 컨설팅 제공

23일 서울 삼성동 Place1에 글로벌자산관리센터(Global Wealth Management Center)를 열고, 오픈식에 참석한 김영훈 하나은행 자산관리그룹 부행장(왼쪽 두번째) 및 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 서울 삼성동 Place1에 글로벌자산관리센터(Global Wealth Management Center)를 오픈했다고 24일 밝혔다.

국내 최초로 오픈한 글로벌자산관리센터는 자산의 글로벌 재배치가 본격화되는 흐름에 맞춰 국내를 넘어 전 세계를 아우르는 글로벌 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

글로벌자산관리센터에는 신탁 컨설턴트, 변호사, 회계사, 세무사, 애널리스트 등 분야별 최고의 전문 인력이 배치돼 ▲리빙트러스트 ▲부동산&주식 ▲대체투자뿐 아니라 ▲국제조세 ▲글로벌부동산 ▲거주국 변경 등 복합적인 컨설팅을 제공한다.

특히, 해외로 이주한 손님에게는 현지 하나은행 영업점 및 제휴기관과 직접 연계하여 투자이민, 가업승계 등 현지 기반의 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제시하고, 국내로 귀국한 역이민 손님에게는 해외체류 경험 및 해외 비즈니스 커리어를 반영한 글로벌 포트폴리오 구성, 환리스크 관리 등 최고의 자산관리 서비스를 지원한다.

이를 위해 하나은행은 전 세계 27개 지역 112개의 해외네트워크를 활용해 손님이 원하는 지역이라면 어디든지 최상의 글로벌 자산관리 서비스를 선보일 계획이다.

또한, 이번 오픈에 맞춰 미국 상속증여 로펌 '한앤박 법률그룹', 미국의 세무 전문 기업 '마크강택스', 미국 부동산 플랫폼 '코리니'와 하나은행 간 업무제휴 협약도 함께 체결했다.

하나은행 관계자는 "글로벌 경제 환경이 빠르게 변화함에 따라, 손님들의 투자 영역이 국내를 넘어 전 세계로 확대되고 있다"며 "글로벌자산관리센터는 국내외를 연결하는 양방향 자산관리 허브로서의 역할을 수행하며, 손님이 위치한 지역에 관계없이 최적의 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





한편, 하나은행은 글로벌자산관리센터 오픈을 기념해 '크로스보더:신탁을 통한 자산이전 전략'을 주제로 하는 글로벌머니쇼도 개최했다. 이번 머니쇼는 국내외 고액자산가와 글로벌 금융전문가들이 함께하는 포럼 형식으로 진행 됐으며, 하나은행 공식 유튜브 채널 '하나TV'를 통해서도 공개할 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

