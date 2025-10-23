기상청 "北 함경북도 길주 북쪽서 규모 2.3 지진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기상청

기성청은 23일 오후 6시 21분 13초 함경북도 길주군 북쪽 37㎞ 지역에서 규모 2.3의 지진이 발생했다고 밝혔다.





기상청에 따르면 지진 발생 위치는 북위 41.28도, 동경 129.25도다. 지진 발생 깊이는 21㎞다. 기상청은 "자연 지진으로 분석된다"고 전했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

