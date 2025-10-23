'경복궁 관람' 중 사라진 중국인…경주 은신처에서 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2명 행방은 아직…지난달 인천항으로 입국

크루즈관광 상륙허가제로 입국

중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국이 시행된 지난달 29일 서울 종로구 경복궁을 찾은 중국인 관광객을 비롯한 외국인 관광객들로 붐비고 있다. 강진형 기자

인천항을 통해 입국한 후 경복궁 단체관람을 하다가 사라진 중국인이 경상북도 경주에서 검거됐다. 사라진 6명 중 4번째 신병 확보다.

23일 서울출입국·외국인청 이민특수조사대는 출입국관리법 위반 혐의를 받은 중국인 A씨를 검거해 이탈 경위와 브로커 개입 여부 등을 조사 중이라고 전했다. A씨는 지난달 29일 크루즈를 타고 인천항으로 입국한 후, 경복궁 단체 관람 중 무리에서 이탈한 후 동대구역에서 하차해 경주로 이동했다.

출입국 당국의 추적을 인지해 숨어지내던 A씨는 지인의 설득으로 경주 인근에서 잠복 중이던 수사관에게 자수한 것으로 전해졌다. A씨와 함께 인천항으로 입국한 후 무단 이탈한 6명 중 4번째 신병 확보다.

앞서 조사대는 지난 17일 이탈 중국인 관광객 중 한 명의 자진 출석을 유도해 붙잡았다. 지난 20일 전남 순천에서, 21일에는 충북 음성에서 각 1명을 검거했다.

이들은 지난달 29일부터 시행된 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 입국 제도가 아닌 무비자 체류 기간이 3일인 크루즈관광 상륙허가제를 통해 입국했다.





반재열 서울출입국·외국인청장은 "자수한 경우 형사처벌 없이 강제퇴거 조치 예정이나, 도주하다 검거된 경우 처벌을 원칙으로 조치할 방침"이라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

