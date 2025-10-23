금감원, 태광산업 이어 광동제약 자사주 EB 발행 '제동'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융감독원이 태광산업에 이어 광동제약의 자사주 교환사채(EB) 발행에도 제동을 걸고 나섰다.

금감원은 23일 전자공시를 통해 "지난 20일 제출된 교환사채권 발행결정 보고서의 '기타 투자 판단에 참고할 사항' 기재 내용이 규정에 부합하지 않는다"고 정정 명령을 내렸다. 앞서 광동제약은 250억원 규모의 자사주를 대상으로 하는 교환사채를 발행한다고 공시했다. 교환 대상 자사주는 379만3만626주로 발행주식 총수의 7.24%에 해당한다.

광동제약은 발행 주선기관인 대신증권이 이를 전액 인수해 재매각 계획이 없다고 설명했지만, 금감원은 관련 내용이 불완전하거나 사실과 다를 가능성이 있다고 판단한 것으로 알려졌다. 시장에서는 자사주를 교환 대상으로 하는 교환사채 발행은 교환권 행사 시 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과가 있는 만큼 기존 주주 이익을 침해한다는 지적이 잇따른다.





교환사채 공시 정정 명령이 내려진 것은 지난 7월 태광산업에 이어 이번이 두 번째다. 금감원은 최근 상장사들의 무분별한 EB발행을 막기 위해 발행 시 지배구조에 미치는 영향, 주주 이익, 발행 목적, 타당성 검토 등을 구체적으로 기재하도록 공시기준도 강화한 상태다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

