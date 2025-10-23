AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 울릉군은 23일 울릉경찰·교통안전공단과 손잡고 교통 소음으로 인한 군민 생활 불편을 최소화하기 위해 운행차 소음과 불법개조 합동점검을 실시했다.

울릉군 운행차 소음 불법개조 합동점검 실시. 울릉군 제공

점검은 '소음·진동관리법'과 환경부 고시에 따라 이륜차를 포함한 운행 차량에 대한 배기 소음을 집중적으로 이뤄졌다.

주요 점검 사항은 △소음 허용 기준 초과 여부 △소음기와 덮개의 탈착 여부 △경음기 추가 부착 여부 등이다.

군은 점검 결과 위반 차량에 대해선 최대 200만원 이하의 과태료가 부과되며, 배기구 불법 개조가 확인될 경우 원상복구 명령 또는 이틀간의 운행정지 처분을 할 예정이다.

군은 이번 점검을 통해 관내 불법 개조 차량과 이륜차 소음 문제를 적극적으로 해소하고 소음으로 인한 군민 불편 개선과 교통질서 확립을 위해 지속적인 점검과 계도를 이어갈 계획이다.





남한권 군수는 "운행차 소음은 군민의 일상과 건강에 직접적인 영향을 미치는 중요한 문제"라며 "앞으로도 소음과 불법 개조 차량에 대한 점검을 지속해 교통소음에 대한 경각심을 높이고 군민이 안심할 수 있는 정온한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

