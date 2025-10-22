익산시, 24~25일 '북페스티벌' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'책에 반했다' 주제

전북 익산시가 오는 24~25일 영등동 시민공원과 영등도서관에서 '2025 익산 북페스티벌'을 연다.

22일 시에 따르면 이번 행사는 '책에 반했다'라는 주제에 맞춰 독서의 즐거움과 책의 다양한 매력을 발견할 수 있는 강연, 공연, 독서문화 체험 프로그램 등이 다채롭게 펼쳐진다.

익산 북페스티벌 포스터. 익산시 제공

특히 이리시·익산군 통합 30주년을 맞아 '작은도서관 책잔치 한마당'과 연계해 지역 공동체와 함께하는 독서문화축제의 장으로 운영된다. 공·사립 작은도서관과 지역·독립서점, 자원봉사단체 등이 참여해 시민 중심의 독서문화를 확산한다.

이번 행사는 오는 24일 오후 6시 개막식과 밴드 공연으로 시작한다. 주요 프로그램은 ▲소설가 백영옥의 북토크 '빨강머리 앤이 하는 말' ▲어린이 시쓰기 대회 ▲그림책 작가와의 만남 ▲책길 스탬프 투어 ▲독서문화체험 ▲샌드아트·매직쇼·버스킹 공연 ▲대형 컬러링북 색칠하기 등이 진행된다.

백영옥 작가는 '상상력이 우리의 실생활에 미치는 힘'을 주제로 강연을 진행하며, 상상력과 창의성이 개인의 삶과 사회에 미치는 긍정적 영향을 시민들과 함께 나눈다.

어린이 시쓰기 대회는 익산시작은도서관협의회 주관으로 진행되며, 익산시장상을 포함한 19개 부문 시상이 예정돼 있다. 어린이들이 글쓰기의 즐거움을 느끼고 표현력을 키울 수 있는 시간으로 마련됐다.

또 독립서점, 독서동아리, 고전 등 다양한 독서문화 코너도 마련된다. 참여자들은 단순한 독서의 즐거움 외에도 독립 서점과의 만남, 고전 문학에 대한 심도 있는 탐구, 독서동아리 활동을 통해 독서 문화의 다채로운 면모를 경험할 수 있다.

이 외에도 영등시민공원에는 빈백과 캠핑의자, 야외 서가를 갖춘 '책 쉼터'가 조성돼 방문객이 자연 속에서 책을 읽고 휴식할 수 있다. 아울러 행사장 내에서 3가지 임무를 수행하고 도장을 찍으면 기념품을 받을 수 있는 '책길 스탬프 투어'도 진행돼 즐거움을 선사할 예정이다.

북페스티벌은 남녀노소 누구나 참여 가능하며 자세한 사항은 익산시 통합도서관 누리집 또는 영등도서관으로 문의하면 된다.





정헌율 시장은 "북페스티벌은 시민들이 책을 통해 상상력의 힘을 발견하고, 자연 속에서 문학과 함께하는 여유를 느끼는 축제다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 독서문화 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.





