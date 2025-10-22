영진앵글, ‘2025 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공’ 정부포상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 하남시에 본사를 둔 영진앵글 주식회사(대표 김동수)가 환경부 주관 '2025 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공' 정부포상에서 '녹색제품 부문' 환경부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 포상은 친환경 기술 개발과 소비 확대에 기여한 기업, 기관, 개인 등을 대상으로 매년 시상하는 정부 차원의 권위 있는 제도다. 영진앵글은 선반 제조 업계 최초로 환경표지 인증을 획득한 '친환경 보관용 선반(중량랙 및 경량랙)' 제품을 바탕으로 친환경 유통 확대에 선도적인 역할을 한 공로를 인정받았다.

영진앵글은 2018년 3월 6일 한국환경산업기술원으로부터 '보관용 선반'에 대한 환경표지 인증(제18226호)을 획득하며 제품 내 유해물질 저감 노력을 공식적으로 인정받았다. 이후 조달청과의 다수공급자계약(MAS)을 통해 인증 제품을 공공기관과 기업에 보급했으며, 총 1,147개 수요기관에 32,077개의 제품을 납품해 친환경 소비 촉진에 실질적인 성과를 냈다.

특히 2022년부터 2025년까지 MAS 계약 물품 중 환경표지 인증 제품이 총 매출의 약 80%를 차지하며 약 57억 원 규모의 친환경 제품을 판매해 실질적인 녹색 전환에 기여해왔다.

영진앵글은 환경경영을 넘어 지속가능경영과 사회적 책임 실천에도 힘쓰고 있다. 국제 표준 ISO 14001(환경경영시스템)과 ISO 9001(품질경영시스템) 인증을 동시에 보유하고 있으며, '가족친화기업 인증', '성과공유기업 인증', '한국서비스품질우수기업 인증' 등을 통해 종사자 복지, 고객 만족, 품질 경쟁력 강화를 균형 있게 추진하고 있다.

최근에는 연 매출 1,000억 원을 돌파했으며, 미국 아마존 등 해외 시장 진출에서도 두각을 나타내며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 '소비자 선정 우수기업 브랜드 대상(2024)' 수상과 대통령 표창(2024년 5월) 등 각종 수상 실적을 통해 업계 내 선도적 입지를 확고히 하고 있다.





영진앵글 김동수 대표는 "이번 포상은 친환경 경영에 대한 당사의 지속적인 노력이 인정받은 결과"라며, "앞으로도 고품질 친환경 제품을 통해 고객과 사회가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





