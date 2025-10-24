본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[中企 기술탈취의 늪]⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

이서희기자

입력2025.10.24 06:04

시계아이콘02분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

<5>"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

정부, 전문가 사실조사 제도 등 종합 대책 발표
"전반적으로 긍정적 평가, 세부안 설계가 관건"

현장 조사 전문가 다양한 분야 최소 3명 있어야
손배제 수위 높이고 적용 범위 넓혀야

계약 전 정부의 계약서 법률 자문 필요 의견도
장기적으로 사회 전반 기술 인식 제고돼야

편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도 벌어진다. 아시아경제는 총 5회에 걸쳐 중소기업을 파탄으로 내모는 기술탈취의 현황과 원인을 살펴보고 대안을 모색한다.

중소기업 기술탈취 근절 대책의 핵심은 피해 기업의 '입증 부담 완화'다. 피해 기업이 기술 침해 사실을 입증하기 쉬워지면 더 높은 손해배상액을 받을 가능성이 커지고 여러 기업의 적극적인 문제 제기를 끌어낼 수 있다. 지난달, 중소벤처기업부 등 관계 부처는 피해 기업의 침해사실 입증 지원을 위한 '한국형 디스커버리 제도 도입' 등을 담은 기술탈취 근절 종합 대책을 발표했다. 전문가들은 이번 정부 대책을 전반적으로 긍정적으로 평가하면서도 세부 시행 방향에 대한 보완을 주문했다.

[中企 기술탈취의 늪]⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야" 재단법인 박희경 변호사가 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 이서희 기자
AD
'전문성'이 관건…中企 위한 입법 필요 의견도
[中企 기술탈취의 늪]⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

24일 정부에 따르면 한국형 디스커버리 제도는 소송 전 양쪽 당사자가 무조건 증거자료를 공개·제출해야 하는 미국식 디스커버리 제도를 우리나라 실정에 맞게 변형한 제도다. 정부는 '정보 캐기' 목적의 과도한 소송 남발 등 부작용을 방지하기 위해 미국과 달리 법원이 지정한 전문가가 현장을 대신 조사하도록 하는 '전문가 사실조사 제도'를 이용하기로 했다.


재단법인 경청 박희경 변호사는 "미국식을 따라가려면 변호사 선임 등 소송 비용보다 디스커버리 절차에만 더 많은 시간과 비용이 들어 피해기업이 오히려 이용하지 못할 수 있다"며 "독일과 일본 제도를 차용한 부분은 잘한 일"이라고 했다.


다만, 법원이 지정한 전문가 집단의 전문성 및 다양성을 높이고 조사 대상과 범위를 정교하게 설계하는 것이 성공 여부를 가를 것이란 관측이다. 박 변호사는 "기술탈취 분쟁의 난도가 높아지고 있어 법조·보안 등 각 분야 전문가가 최소 3명 이상으로 구성돼 투입돼야 한다고 본다"며 "기술탈취 증거의 대부분이 디지털 형태이고, 가해 기업이 자료를 삭제하는 경우도 많아 이를 살필 수 있는 포렌식 전문가 등도 필요하다"고 했다.


와이즈업특허법률사무소 박민흥 변리사는 "영업비밀 침해나 조사 남용 같은 부작용을 최소화하면서 실효성 있게 운영하는 게 관건"이라며 "기술적 사실관계 확인이 쟁점인 사건 군으로 범위를 한정해 관련 자료만 수집하도록 해 제도 남용을 막아야 한다"고 조언했다.

[中企 기술탈취의 늪]⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

중소기업의 입증 부담을 획기적으로 줄이기 위해 중소기업만을 위한 '핀셋 개정'이 필요하다는 의견도 나왔다. 현재 기술탈취 분쟁 시 보호받을 수 있는 법은 영업비밀보호법·하도급법·중소기업기술보호법·상생협력법 등으로 산재해있다. 이중 중기부 소관 법률인 중소기업기술보호법과 상생협력법을 개정해 '상대적 약자'인 중소기업의 기술탈취 입증 문턱을 낮춰야 한다는 주장이다.


법무법인 파트원 배수영 변호사는 "중소기업기술보호법과 상생협력법에서 규정하는 기술 침해 인정 요건이 영업비밀보호법·하도급법 등 다른 법률과 크게 다르지 않다"며 "기술 침해 인정 요건 중 '비밀관리성(얼마나 비밀로 관리되고 있나)' 부분을 완화해 보호 시스템이 취약한 중소기업과 벤처기업에 보다 유리한 환경을 만들어 줘야 한다"고 말했다.

징벌적 손배 강화해야…하한선 지정도 방법

손해배상액에 대해선 '징벌적으로 높게 나와야 사전·사후적 보호 효과가 있다'는 데 의견이 모였다. 이를 위해 현행 징벌적 손해배상제도가 활발히 이용되도록 현실화해야 한다는 지적이다.


현행법에 따르면 기술탈취에 관한 징벌적 손해배상제도는 하도급법·영업비밀법·상생협력법 등에 손해액의 최대 3배를 배상하도록 명시돼있다. 법원은 ▲침해 행위를 한 자의 우월적 지위 여부 ▲고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 ▲침해 행위의 기간 및 횟수 등의 요건을 고려해 3배 배상을 적용한다.


박 변리사는 "손해액이 높지 않은 상황에서 최대 3배 배상이 징벌적으로 느껴지지 않는다"며 "징벌적 손배의 수위를 높이고 적용 범위를 확대할 필요가 있다"고 지적했다. 이어 "기술탈취 관련 손배액의 하한선을 지정하는 것도 방법"이라고 덧붙였다. 박 변호사는 "미국에선 손해배상액이 수천만 달러씩 나오는 사건이 한국에선 5억원도 안 나온다"며 "미국처럼 '기술 뺏으면 망한다'는 생각이 들 정도로 징벌적 손해배상제가 활성화돼야 한다"고 강조했다.

기술, 바꿀 수 없는 자산으로 인식해야

계약 단계에서부터 시작되는 '기울어진 운동장'을 바로잡아야 한다는 목소리도 높았다. 전문 법무팀을 대동하는 대기업과 달리, 별도 법무팀이 없고 법률 지식이 부족한 중소기업은 계약서 작성 단계에서부터 불리하게 시작한다. 현행 상생협력법은 수탁기업이 위탁기업에 기술자료를 제공할 때 비밀유지계약을 체결하도록 하고 있지만 이를 무시하거나 교묘하게 피해 가는 경우도 부지기수다.


배 변호사는 "중요한 계약을 앞두고 전문가에 계약서 내용을 검토받을 수 있으면 좋겠다는 요구가 중소기업계 종사자들 사이에서 있었다"며 "특히 기술자료 임치제도와 연계해 대중소기업농어업협력재단에서 지원 사업에 나선다면, 대기업과의 계약이 엎어질 게 두려워 불공정함을 묵인하던 중소기업들도 상대적으로 눈치 보지 않고 이용하지 않겠느냐"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

궁극적으로는 공들여 개발한 기술의 가치를 사회 전체가 제대로 인식하는 문화가 자리 잡아야 한다는 지적이다. 박 변호사는 "대기업과 중소기업, 법원과 수사기관을 포함해 사회 전반이 기술이 얼마나 경제적 가치가 큰 무형적 자산인지에 대한 인식을 공유해야 한다"며 "기술이 곧 경쟁력이며 무엇과도 바꿀 수 없는 자산이라는 인식이 확립될 때 억울한 피해를 보는 기업도 줄어들 것"이라고 말했다.


[中企 기술탈취의 늪]⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"



이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

이슈
금융현미경
  • 25.10.2206:10
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다

    #대기업에 다니는 직장인 이정훈씨(37·가명)는 최근 2금융권 주택담보대출을 알아보고 있다. 지난 12일 서울 강서구 소재 아파트를 계약한 이씨는 10·15 대책 전에 막차를 탔지만, 1금융권에서는 대출난민 처지다. 이씨는 "대출상담사가 보험사 주담대를 권유했다"며 "2금융권도 언제 막힐지 모르니 일단 될 때 받아야 하나 고민 중"이라고 말했다. 정부가 연달아 대출 규제 정책을 펼치면서 연말 대출 한파가 예상된다. 주요 시

  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기