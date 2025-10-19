김동연, 18일 '도민의 날' 기념행사…7천여명의 도민과 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 제8회 경기도민의 날(10월 18일)을 맞아 7000여명의 경기도민과 소통하는 시간을 가졌다.

경기도는 18일 수원 경기도담뜰에서 '도민과 함께 그리는(Green) 지속 가능한 경기도'를 주제로 '제8회 도민의 날 기념, 함께 그린(Green) 페스티벌'을 열었다고 19일 밝혔다.

김동연 지사는 1부 행사 '지-런웨이(G-Runway)'에서 특별한 옷을 입고 무대에서 어린이 모델 2명과 함께 패션쇼 워킹을 했다. 김동연 지사가 입은 재킷은 소방관이 입었던 방화복을 업사이클(재활용)한 옷으로, 기후행동(Save Life, Save Earth) 메시지를 담았다.

김동연 지사는 "오늘 런웨이에서 모델들이 입었던 옷들은 쪼개져서 못 쓰는 천이나 떨어진 옷들을 업사이클한 옷"이라며 "저와 두 아이들은 소방관들의 못 쓰게 된 방화복을 재활용해 이렇게 입었다"고 소개했다.

이어 "경기도는 기후위기 대응에선 늘 선도에 서는 기후 1번지이고 저는 기후 도지사"라며 "여러분들도 다 함께 기후위기에 적극 대응하는 데 동참해달라"고 당부했다.

김동연 경기도지사가 18일 경기도민의 날 행사에서 방화복을 업사이클해 만든 옷을 입은 뒤 도민들에게 환하게 손인사를 하고 있다. 경기도 제공

2부 행사 '함께 그린 경기 토크쇼'에서는 배우 박시은·진태현 부부가 사회를 맡아 김동연 지사와 함께 도민 참여형 정책 퀴즈쇼와 도정에 대한 자유 질의답변을 진행했다.

경기도는 이날 유튜버 쯔양과 음악그룹 비트펠라하우스를 경기도 홍보대사로 위촉했다. 광교호수공원에서는 마지막 축하 공연으로 가수 벤, 크라잉넛, 비트펠라하우스의 무대가 펼쳐졌다.

부대행사로 소상공인 제품과 서비스를 체험·구매할 수 있는 경기살립시장에서는 경기농수산진흥원 주관으로 농축산물을 30%할인 판매했다. 푸드트럭, 플리마켓, 우드 놀이터, 스탬프 랠리, 버블쇼, 경기예술인 공연 등 다양한 프로그램도 마련됐다.





한편 경기도는 이날 제8회 도민의 날을 기념해 경기도 발전에 기여한 도민 8명에게 '경기도민 표창'을 수여했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

