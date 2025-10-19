3선 도전 청신호…김영록 지사 11개월 연속 직무수행평가 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리얼미터 9월 광역단체장 평가 54.9%

지난해 11월부터 줄곧 1위 자리 수성

김대중 전남도교육감 2위에 이름올려

김영록 전라남도지사

3선에 도전하는 김영록 전라남도지사가 지역민들에게 꾸준한 지지를 얻고 있는 것으로 분석됐다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 최근 진행한 2025년 9월 광역단체장 대상 지지도 평가에서 김 지사의 도정 운영 긍정 평가는 지난달보다 0.3%포인트 상승한 54.9%를 기록했다. 지난해 11월부터 무려 11개월 연속 1위에 이름을 올렸다.

안정적인 도정 운영이 지역민들에게 긍정적인 평가를 얻어낸 것으로 보인다.

김 지사에 이어 김두겸 울산시장이 52.3%로 2위, 김관영 전북지사가 52.1%로 3위를 각각 기록했다.

전국 교육감 직무수행평가에선 김광수 제주도교육감이 57.1%의 긍정 평가로 4개월 연속 1위를 차지했고, 김대중 전남도교육감(51.1%)은 두 번째에 자리했다.





한편 이번 조사는 전국 18세 이상 1만3,600명을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%, 응답률은 3.4%이다





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

