강경화 대사 "경주 APEC 계기 북미 정상회담 성사 징후 없어"

"가능성 열어놓지만 아무 조짐 없는 상황"

강경화 주미대사는 17일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 국정감사에서, 이달 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상회담이 성사될 징후는 아직 없다고 밝혔다.

강경화 주미대사가 17일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 주 유엔 대한민국 대표부에서 열린 국회 외교통일위원회(외통위) 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 뉴욕=권해영 특파원

강 대사는 이날 맨해튼 주 유엔 대한민국 대표부에서 열린 국회 외교통일위원회(외통위)의 국정감사에서 김태호 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답변했다.

강 대사는 "(도널드) 트럼프 (미국) 대통령이 (북미 정상회담에 대한) 의지를 밝혔고 북한에서도 최근 그런 조짐이 보이지만 징후는 없다"며 "가능성은 늘 열어놓고 있지만 현재로서는 아무런 조짐이 없는 상황"이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 경주 정상회담 성사 가능성에 대해서는 "미·중 사이에 조율하는 입장이라 구체적으로 답변드리기 어렵다"고 말했다.





최근 미·중 간 무역 긴장이 다시 고조되면서 양국 갈등 재점화에 대한 우려가 커지고 있다. 중국의 희토류 수출통제 강화 조치에 대응해 트럼프 대통령은 11월부터 100%의 고율 관세 부과를 예고한 상태다. 다만 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 미·중 정상회담 개최 여부와 관련해 "시 주석을 2주 안에 만날 것"이라며 "우리는 중국과 잘 풀릴 것이라 생각하지만, 공정한 합의가 필요하다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

