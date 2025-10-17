3년만에 다시 달리는 인천공항 자기부상열차…도시철도→궤도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2022년 7월 운행이 중단된 인천국제공항 자기부상열차가 17일부터 다시 운행을 시작했다.

2016년 개통한 자기부상열차는 인천공항1터미널역에서 용유역까지 6.1㎞ 노선(6개 역사)을 15분 간격으로 하루 103회 무료 운행했으나, 코로나19가 유행하기 시작한 2020년 2월부터는 출퇴근 시간만 운행했다.

2019년 4000명대였던 일평균 이용객이 코로나19 이후 300명대로 급감하자 국토교통부와 인천국제공항공사는 자기부상열차의 지속적인 운영을 위해 시설 성격을 기존 '도시철도'(운행속도 시속 80㎞)에서 '궤도'(운행속도 시속 40㎞ 미만)로 전환하는 방안을 마련했다.

궤도운송법의 적용을 받는 궤도는 대중교통 성격인 도시철도와 비교해 안전관리 항목 수가 적어 운영비가 절감된다.

인천공항 자기부상열차 노선도. 인천시

AD

국토부, 인천시, 공항공사는 지난 5월 '인천공항 자기부상열차 소유·운영 및 유지보수 등에 관한 협약'을 맺었고, 7월 인천 중구청으로부터 전용궤도 운영 승인을 받았다. 자기부상열차 운영을 맡은 공항공사는 앞으로 이용 수요에 따라 탄력적으로 열차 운행 일정을 조정할 계획이다.





AD

인천시 관계자는 "인천공항 자기부상열차 운행 재개로 지역 주민 교통편의 향상과 공항 접근성 개선, 관광객 유입 확대 등의 효과를 기대한다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>