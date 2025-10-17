'장미아파트' 두고 김병기-한동훈 설전…"정치 생명 걸 건가" vs "착각 말라"

김병기 "빚 없이도 집 사는 시장 만들어야"

국민의힘 "본인은 내로남불 갭투자" 주장

金 "알뜰살뜰 모은 것"…韓 "착각 말라"

김병기 더불어민주당 원내대표가 자신이 소유한 잠실 재건축 아파트를 두고 한동훈 국민의힘 전 대표와 설전을 벌이고 있다. 한 전 대표는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "김 원내대표가 자기들은 송파 장미아파트 사놓고 국민들은 앞으로 서울에 집 못 사게 한다고 비판받자, '다른 사람과 달리 알뜰살뜰 모은 돈으로 장미아파트를 샀다'고 억울해한다"며 "앞으로 민주당 부동산 정책이 시행돼도 직장인들이 김 원내대표처럼 '알뜰살뜰 모으면' 대출 없이 장미아파트 살 수 있는 거냐"라고 지적했다.

한동훈 국민의힘 전 대표. 연합뉴스

앞서 정부의 10·15 대책이 발표된 가운데, 김 원내대표는 16일 "빚 없이도 집을 사는 시장을 만드는 것이 맞다. 민주당은 정부와 합심해 불법 투기 행위를 철저히 막겠다"고 했다. 이어 "일각에서는 아무런 근거 없이 주거 사다리를 걷어찼다고 비난하지만, 투기 수요를 막은 것이지 실수요자에게 문을 닫은 것이 아니다"며 "수억, 수십억을 빚내서 집을 사게 하는 게 맞느냐"고 했다.

그러자 국민의힘은 동작에 거주 중인 김 원내대표의 잠실 아파트 소유를 '내로남불 갭투자(전세를 낀 주택 구입)'라고 비판했다. 조정훈 의원은 SNS에서 해당 아파트에 대해 "호가로 40억짜리 재건축 대상 아파트"라며 "전세 세입자까지 받은 소위 갭투자"라고 주장했다. 박정훈 의원도 "공무원만 했던 김 원내대표는 무슨 돈으로 이 아파트를 구입했느냐"고 적었다. 한 전 대표도 "김 원내대표는 재건축을 노리는 송파 장미아파트를 대출 한 푼 없이 전액 현찰로 샀느냐"고 캐물었다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 14일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

이에 김 원내대표는 SNS에 "좀 알아보고 비난하라"며 연도별로 정리한 내역을 공개했다. 그는 ▲1980년 10월부터 부모님과 함께 장미아파트에 거주 ▲ 1998년 장미아파트 11동 구입 입주 ▲ 2003년 8동으로 이사 후 13년간 거주 ▲ 2016년 동작구로 전세 입주 등을 열거했다. 그러면서 "1998년 (최초) 구입과 2003년 이사할 당시는 재건축의 '재'자도 나오기 전"이라며 "실거주했으니 갭투자와도 거리가 멀다"고 말했다. 또 "11동 판 돈과 안사람이 알뜰살뜰 모아 놓은 돈으로 (8동 아파트를) 산 것"이라며 "한 전 대표는 걸핏하면 정치 생명을 걸자고 하던데, 걸 것인가. 다른 의원들도 글들 내리라"고 했다.





한 전 대표는 "착각하지 말라"라며 "지금 민주당 부동산 정책에 분노하는 국민들 모두 알뜰살뜰 모으며 열심히 사는 분들"이라며 "대출 없이 집 사는 게 정상이라는 김 원내대표가 뭘 걸자고 제안한다. 나는 '민주당 정책대로 하면 앞으로 서울에 집 못 산다'에, 김 원내대표는 '민주당 정책대로 해도 앞으로도 충분히 살 수 있다'에 걸면 되겠다"고 비꼬았다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

