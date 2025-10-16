남원시, '청소년 모빌리티 메이커스 레이싱 대회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18~19일 종합스포츠타운 내 배드민턴장

전북 남원시가 오는 18~19일 남원종합스포츠타운 내 배드민턴장에서 '전국 청소년 모빌리티 메이커스 레이싱 대회'를 연다.

전국 청소년 모빌리티 메이커스 레이싱 대회 포스터. 남원시 제공

16일 시에 따르면 이번 대회는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주최하고, SW미래채움 전북센터와 대구센터가 공동 주관하며, 전북도와 남원시, 전북도교육청 등이 후원하는 행사다. '2025 남원 국제드론제전 with 로봇'과 연계해 미래 모빌리티와 첨단 로봇 기술이 융합된 종합 기술 축제로 진행된다.

총 22개 팀, 54명의 전국 초·중·고등학생이 이번 대회에 접수했으며, 이 중 초등부 12개 팀(34명)과 중·고등부 10개 팀(20명)으로 구성돼 있다.

초등부는 1일 과정으로, 중·고등부는 1박 2일 집중 프로그램으로 운영돼 참가자들의 수준과 집중도를 고려한 맞춤형 교육과 체험이 진행될 예정이다.

대회 참가 학생들은 팀 단위로 RC카를 직접 조립하고 코딩해 장애물 레이싱 경기에 출전한다. 이를 통해 소프트웨어 코딩 역량뿐만 아니라 협업 능력과 창의적 문제 해결력을 강화할 수 있다.

미래 모빌리티 기술에 대한 체험 기회 제공과 더불어 첨단 기술에 대한 청소년들의 관심과 흥미를 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

최경식 시장은 "이번 대회는 미래 사회를 이끌어갈 청소년들이 첨단 기술을 몸소 체험하며 성장할 수 있는 뜻깊은 자리다"며 "남원시는 앞으로도 청소년들이 창의적이고 융합적인 역량을 키울 수 있도록 다양한 교육 프로그램과 지원을 아끼지 않을 것이다"고 말했다.





한편, SW미래채움사업은 과학기술정보통신부가 주관하는 디지털 교육 확산 사업으로, 전북도와 남원시가 협력해 지역 청소년의 소프트웨어 및 인공지능 교육 기회를 확대하고 기초 디지털 역량을 체계적으로 강화하고 있다. 시는 지난해 SW미래채움전북센터를 개소, AI·SW 교육과 현장 중심 강사 양성에 집중하며 지역 디지털 교육 기반을 공고히 하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

