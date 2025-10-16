대구 동성로서 청년축제 팡파르!…인기가수 이재훈 축하 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시는 18일 부터 19일 까지 이틀간, 동성로 일대(CGV대구한일~동성로28아트스퀘어~구 중앙파출소)에서 '2025 대구청년주간'을 개최한다.

대구시는 2015년 전국 최초로 '청년주간'을 도입한 이후, 2020년 '청년기본법' 제정과 함께 제도의 전국적 확산을 이끌어왔다. 올해로 11회를 맞이한 대구청년주간은 단순한 지역 행사를 넘어 청년정책과 문화 교류가 어우러지는 전국적 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

대구청년주간 포스터

이번 축제는 모든 세대가 각자의 청춘을 이야기하며 함께 나아가자는 응원의 메시지를 담아 '청춘진격(靑春進擊)'을 슬로건으로 내걸었다. 특히 레트로(RETRO) 감성을 접목해 청년뿐만 아니라 중장년, 노년 세대까지도 함께 즐길 수 있는 세대 공감형 축제로 꾸며진다.

주요 프로그램으로는 청년 댄스대회 및 가요제, 청년토크쇼, 청년카니발, 달빛골든벨, 청춘 스탬프 투어, 참가 부스 시상식 등 다채로운 콘텐츠가 마련돼있다.

특히, 동성로 메인무대에서는 청년 댄서와 보컬이 실력을 겨루는 '스트릿 배틀 & 청춘 싱어즈'가 펼쳐진다. 우승자에게는 상금과 함께 폐막식 오프닝 무대의 기회가 주어진다.

또 18일에는 음악·공간·창업 분야의 청년 활동가가 참여하는 '청년토크쇼'가 열리고, 19일에는 '청년 프리랜서 공연'과 '청년카니발'이 펼쳐져 동성로를 청춘의 열정으로 물들인다.

축제 기간 동안 동성로 곳곳에는 40여개의 체험 부스도 운영한다. 속마음 전시, 24절기 콜라주 제작, 도심 생태계 타투, 업사이클링 반지 만들기, 청년정책 타임라인 전시 및 아카이빙 존, 프리랜서 오픈마켓, 청년체육관 등 다양한 체험과 전시를 즐길 수 있다.

한편, 개막식은 18일 오후 7시, 동성로 28아트스퀘어에서 열린다. 청춘의 이야기를 뮤지컬로 담아낸 주제공연을 시작으로 공식 행사와 유공자 시상, 인기가수 이재훈의 축하공연, 레트로 나이트 댄스파티가 이어져 축제의 열기를 더한다.

올해 축제는 '키오스크 체크인(QR 팔찌 발급)' 시스템을 도입해 참가자 편의를 한층 높인다. 현장 키오스크에서 QR 팔찌를 발급받으면 부스 참여, 이벤트 응모, 프로그램 안내 등을 스마트폰으로 간편하게 이용할 수 있다.

또한 홍보 리플릿도 비치해 온·오프라인을 잇는 디지털 기반의 통합 축제 경험을 제공함으로써, 모든 세대가 편리하게 축제를 즐길 수 있도록 준비했다.





김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "올해 청년주간 행사는 청년은 물론 모든 세대가 함께 어울리고 즐기는 열린 축제가 될 것"이라며, "많은 시민들께서 현장을 찾아 청춘의 열정과 활기를 함께 나누시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

