코웨이라이프솔루션, '서브온'과 병원 동행 서비스 제휴

코웨이라이프솔루션은 병원 동행 서비스 플랫폼 '서브온'과 업무 협약을 체결하고, 새로운 멤버십 혜택을 선보인다고 16일 밝혔다.

서브온은 서울시 병원 안심동행서비스 주관 수행기관으로, 혼자 병원 방문이 어려운 고객을 위해 전문 동행매니저가 이동부터 진료 결과 안내까지 체계적인 서비스를 제공하는 병원 동행 전문 기업이다.

코웨이라이프솔루션

이번 협약은 고령자나 거동이 불편한 가족을 둔 고객에게 실용적인 혜택을 제공하기 위해 추진됐다. 이번 제휴를 통해 코웨이라이프솔루션 고객은 서브온의 동행 서비스를 상시 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 또한, 노약자나 어린이 등 보호자 동반이 필요한 다양한 상황에서도 폭넓게 활용할 수 있다.

양사는 이번 업무협약을 기반으로 동행 지원 서비스 확대를 위해 지속 협력해 나갈 계획이다.





코웨이라이프솔루션 관계자는 "앞으로도 고객이 필요로 하는 서비스가 무엇인지 고민하고, 일상에 가치를 더하는 제휴 혜택을 지속해서 넓혀 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

