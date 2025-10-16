1~8월 나라살림적자 88.3조…역대 두번째 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2차 추경 집행분 본격 반영

올해 들어 8월까지 나라 살림 적자가 규모가 88조3000억원을 기록했다. 팬데믹으로 나라 재정을 크게 늘렸던 2020년 이후 역대 두 번째로 큰 규모다. 2차 추가경정예산 집행이 본격화되면서 전달과 비교해서도 적자가 더 확대됐다.

기획재정부가 16일 발표한 ‘월간 재정 동향 10월호’에 따르면 관리재정수지는 88조3000억원 적자를 기록했다. 월별 관리재정수지 집계가 시작된 이후 8월 말 기준으로, 2020년 8월 이후 역대 두 번째로 가장 큰 규모다. 팬데믹 영향으로 3차까지 추경을 집행했던 2020년 8월 관리재정수지 적자는 96조를 기록했었다. 관리재정수지는 국민연금 등 4대 보장성 기금을 집계에서 제외해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 지표다. 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 53조7000억원 적자를 기록했다.

황희정 기재부 재정건전성과장은 “추경 집행이 본격적으로 반영되면서 전월(7월)보다 적자 폭이 크게 늘었다”며 “전체 연간 추경의 예산상 규모가 111조인 만큼 (이를 반영한 적자) 수준으로 가는 과정”이라고 설명했다. 2차 추경 집행이 처음으로 반영된 지난 7월 관리재정수지 적자는 86조8000억원을 기록했었다. 국회에서 의결, 확정된 추경은 2차 추경 규모는 총 31조8000억원이다.

국가채무(중앙정부채무) 잔액은 8월 말 기준 1260조9000억원으로 전월 대비 20조4000억원 늘어 역대 최대를 기록했다. 지난달 국고채 발행 규모는 21조5000억원이다.

8월 말 기준 총수입은 431조7000억원으로 전년 동기보다 35조원 늘었다. 총수입이 늘어난 것은 국세 수입과 세외수입이 모두 늘었기 때문이다. 국세 수입은 260조8000억원으로 전년 동기 대비 28조6000억원 증가했다. 법인세가 17조8000억원 더 걷혔고 소득세도 9조6000억원 더 늘었다. 반면 부가가치세는 1조2000억원 줄었다. 세외수입은 22조8000억원으로 전년 동기 대비 2조2000억원 증가했다. 기금 수입도 148조1000억원으로 전년 동기 대비 4조2000억원 늘었다.





올해 1~8월 총지출은 485조4000억원으로 전년 동기보다 38조4000억원 증가했다. 예산 대비 진도율은 68.1%로 전년 동기보다 0.9% 높았다. 일반회계 중심으로 예산 지출이 32조1000억원 더 늘었고 기금 지출도 5조원 늘었다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

