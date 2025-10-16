롯데百 '2025 월드 웹툰 페스티벌'…"35개 웹툰 IP 동시 팝업"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 협업

팝업서 최초, 한정판 등 총 1200여 굿즈 공개

롯데백화점이 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 협력해 '2025 월드 웹툰 페스티벌'을 개최한다고 16일 밝혔다.

지난해 성수에서 개최한 '2024 월드 웹툰 페스티벌'을 찾은 방문객들의 모습. 롯데백화점 제공.

2025 월드 웹툰 페스티벌은 웹툰을 세계적 장르로 발전시킨 대한민국의 웹툰을 오프라인 공간에서 직접 만나볼 특별한 기회로 총 200여 웹툰 지식재산권(IP)이 참여하는 국내 최대 규모 웹툰 행사다.

지난해 9월 성수에서 열린 첫 월드 웹툰 페스티벌의 성원에 힘입어, 올해는 판을 더욱 키웠다. 연간 5000만명이 방문하는 국내 최대 복합 테마 단지인 '롯데타운 잠실'에서 공식 전시와 체험 행사에 더해 대규모 팝업까지 어우러진 초대형 웹툰 축제를 기획했다.

올해 웹툰 페스티벌의 하이라이트인 '롯데월드몰의 팝업'은 35개 인기 웹툰의 굿즈를 동시에 만나볼 수 있는 행사다. 오는 16일부터 26일까지 롯데월드몰 지하 1층에서부터 4층까지 5개 층에 걸쳐 11개의 특색 있는 팝업 공간이 조성되며 총 1200여종의 IP 테마 굿즈를 선보인다. 전시 중심이던 지난해 웹툰 페스티벌과 달리, 차별화 IP 굿즈 기획에 초점을 맞췄다.

네이버웹툰의 인기 IP '마루는 강쥐' 팝업에서는 베이커리 카페 컨셉으로 100여종의 굿즈를 비롯해 유니클로, 스파오, 비비앙 등 인기 브랜드와 협업한 기획 상품을 선보인다. 글로벌 누적 조회수 100억회 이상을 달성한 '외모지상주의' 팝업에서는 아케이드 게임 콘셉트로 최초 공개 상품 90여종을 포함 총 700개 굿즈를 공개한다.

'전지적 독자 시점' 팝업에서는 처음으로 F&B 콘셉트를 적용해 특별 기획한 제과, 음료, 텀블러 등을 선보이며, '황제의 아이를 숨기는 방법' 팝업에서는 롯데타워의 IP를 활용해 제작한 포스터, 부적, 메모지 등 익스클루시브 패키지를 포함해 총 30여종의 굿즈를 공개한다. 이 밖에도 '재혼황후', '나 혼자만 레벨업', '도굴왕' 등에서 초판 단행본, 치플레 컬래버 기획 등 이번 팝업에서 최초 및 한정 판매하는 특별한 굿즈도 다채롭게 선보일 예정이다.

롯데월드와 롯데시네마 월드타워에서는 오는 19일부터 22일까지 웹툰 팬들이 열광할 '공식 전시와 체험 프로그램'이 마련된다. 롯데월드 아이스링크에서는 웹툰의 연대기를 살펴볼 수 있는 '웹툰 기획 전시'를 중심으로 웹툰 작가의 '라이브 드로잉쇼', 인기 성우인 남도형의 '라이브 더빙쇼'가 진행된다. '이태원 클라쓰' 광진 작가의 사인회도 열린다. 또한 롯데시네마 월드타워점 8관에서는 인기 웹툰 테러맨의 작가인 한동우, 고진호 작가가 참여하는 '토크 콘서트'가 열리며 오는 22일에는 올해 최고의 웹툰을 선정하는 시상식인 '2025 월드 웹툰 어워즈'도 예정돼 있다.

일반 관람객과 구매 고객을 대상으로 제공하는 '사은 혜택'도 풍성하다. 팝업에서 10만원 이상 구매 시 인기 웹툰 IP가 그려진 한정판 웹툰 쇼핑백을 증정하며, 사전 예약 및 선착순 입장 고객에게는 기념 그립톡을 증정한다.





권아미 롯데백화점 영컬처팀 치프바이어는 "롯데타운 잠실은 계절마다 시그니처 행사를 선보이며 전 세계가 주목하는 글로벌 복합 테마 단지로 성장 중"이라며 "이번 월드 웹툰 페스티벌 개최로 웹툰 마니아뿐만 아니라 웹툰에 관심이 있는 내외국인 관광객의 발길도 이어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

