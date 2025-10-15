하나카드, 신세계와 '오메이징 카드 페스타' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구매액 최대 7% 신백리워드 환급

하나카드는 15일 신세계백화점과 함께 이날부터 오는 26일까지 올해 마지막 '오(5)메이징 카드 페스타'를 진행한다고 밝혔다.

AD

명품, 패션, 잡화 브랜드에서 신세계 제휴 하나카드 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다.

강남점, 대구신세계, 대전신세계 아트&사이언스, 본점, 센텀시티, 타임스퀘어점에서는 200·300·500·1000만원 구매 시 신백리워드를 각각 14·21·35·70만R 증정한다.

광주신세계, 사우스시티, 김해점, 마산점, 스타필드 하남점, 의정부점, 천안아산점에서는 30·60·100만원 구매 시 신백리워드 2·4·7만R을 준다.

16~19일 나흘간은 하나 신세계 제휴 신용카드 손님에 대해 신세계백화점에서 단일 브랜드 기준 100만원 이상 결제 시 1인 1회에 한해 2만원 캐시백을 추가 제공한다.

아울러 행사 기간 중 하나카드 무이자 할부 혜택도 진행한다. 결제 금액 기준에 따라 5만원 이상 2~3개월 무이자, 100만원 이상 4~6개월 무이자, 200만원 이상 최대 12개월 무이자 혜택을 준다.





AD

이완근 하나카드 영업그룹장은 "오메이징 카드 페스타가 매번 손님의 큰 호응을 얻은 만큼 올해 마지막 행사는 혜택을 더 늘렸다"며 "쇼핑은 물론 여행까지 아우르는 종합 라이프스타일 축제로 준비했다"고 말헀다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>