"캄보디아 갔다가 연락이 안돼요"…전남 3건 접수

14일 광양서에 30대 실종신고 접수

9월·6월에도 '실종됐다' 신고 잇따라

전남경찰청 전경

캄보디아로 출국한 이후 가족 및 지인의 연락이 끊겼다는 신고가 전남에서도 늘고 있다.

15일 전남경찰청에 따르면 지난 14일 지난해 12월 캄보디아로 출국한 A(30대)씨가 연락이 되지 않고 있단 신고가 광양경찰서로 접수됐다. A씨는 올 6월 자신의 친부에게 마지막으로 연락한 뒤 소식이 두절된 것으로 알려졌다.

앞서 올해 7월 캄보디아로 출국한 40대 B씨가 연락이 두절됐다는 가족의 실종신고가 지난달 광양경찰서에 접수됐으며, 지난 6월엔 여수경찰서로 '한 달 전 태국으로 출국한 C(30대) 씨 역시 연락이 닿지 않는다'는 신고가 있었다. 특히 C 씨는 태국으로 출국해 "아는 형과 취업을 위해 캄보디아로 넘어간다"는 카카오톡 메시지를 남긴 이후 연락이 끊긴 것으로 전해졌다.

현재 캄보디아로 출국한 뒤 실종된 사례가 전남에서만 3건인 것으로 파악됐다.

광주서도 태국으로 출국해 캄보디아에 체류 중인 것으로 추정되는 20대 D 씨의 실종 신고가 접수되는 등 3건의 사례가 확인됐다.





한편 전남자치경찰위원회는 캄보디아서 한국인을 대상으로 한 납치·실종 사건이 급증하고, 외교부가 '특별여행 주의보'를 발령함에 따라 도민들에게 여행 자제와 안전 유의를 강력히 당부했다.





