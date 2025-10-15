'19금 챗GPT' 나온다…올트먼 "성인은 성인답게 대하자는 원칙"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오픈AI, 성인 이용자에 성적 대화 허용 방침

"12월부터 성인용 콘텐츠 등 많은 것 허용"

"정신건강 문제, 어느 정도 경감할 수 있어"

오픈AI가 챗GPT 성인 이용자를 대상으로 성적인 대화나 성인용 콘텐츠를 허용하겠다는 방침을 밝혔다. 연합뉴스에 따르면 14일(현지시간) 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 챗GPT의 새로운 버전 출시 계획을 알리면서 성인 이용자에게 허용되는 콘텐츠의 범위를 한층 더 확대하겠다는 방침을 밝혔다.

챗GPT 개발사 오픈AI 창업자인 샘 올트먼 최고경영자(CEO). 강진형 기자

올트먼은 "몇 주 내로 우리는 사람들이 GPT-4o에서 좋아했던 특성을 더 잘 반영하는 새로운 버전의 챗GPT를 출시할 계획"이라며 "우리는 이 버전이 더 나을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

올트먼은 "만약 챗GPT가 사람처럼 더 자연스럽게 대화하길 원하거나 친구처럼 말해주길 원한다면 그렇게 할 수 있도록 할 것"이라며 "12월에는 연령 제한 기능을 더 완전히 도입하면서 '성인 이용자는 성인답게 대하자'는 원칙에 따라, (연령이) 인증된 성인에게는 성인용 콘텐츠 같은 훨씬 더 많은 것을 허용할 것"이라고 했다.

오픈AI는 지난 8월 주력 인공지능(AI) 모델을 GPT-5로 교체했다가 챗GPT 이용자들로부터 거센 반발에 직면한 바 있다. 이용자들은 새 모델의 성능이 떨어졌을 뿐 아니라 GPT-4o와 쌓은 정서적 유대감이 훼손됐다는 의견을 쏟아냈다. 이에 오픈AI는 유료 구독 '플러스' 사용자만 '레거시'라는 항목으로 기존 GPT-4o를 서비스를 부활시켰다.

그는 "우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다"며 "이제 우리는 심각한 정신건강 문제는 어느 정도 경감할 수 있게 됐고 새로운 도구들을 갖추게 돼 대부분의 경우에서는 이러한 제한을 안전하게 완화할 수 있게 됐다"고 설명했다.

이에 대해 미 온라인매체 악시오스는 "AI 콘텐츠의 표현 수위에 대한 제한을 푸는 오픈AI의 이런 움직임이 챗봇 유료 구독자를 늘리는 데에는 도움이 될 수 있지만, 결국 사회적인 문제를 야기해 관련 법령 등 규제 압박을 높일 수 있다"고 평가했다.





오픈AI는 지난 1월 홈페이지를 통해 "개발자와 사용자가 연령에 적합한 맥락에서 에로티카와 잔혹한 장면을 생성할 방법을 모색 중"이라고 발표한 바 있다. 특히 지난 2월 xAI의 AI 챗봇 '그록'에 성인 모드가 공개된 뒤에는 '성인 모드가 필요한 이유'라는 글을 통해 "많은 사용자의 요청이 있었으며, 창의적 자유를 보장하기 위한 것"이라며 "단순히 기능 업그레이드가 아니라 오픈AI를 AI 시장의 선두에 유지하기 위한 비즈니스 결정이라고 이해하길 바란다"고 밝혔다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

