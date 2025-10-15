[클릭 e종목]"삼성전기, '고부가' MLCC 가격 상승기 진입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상상인증권은 15일 삼성전기에 대해 "고부가 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 AI(인공지능) 서버용 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이) 제품 구성 확대로 계절적 비수기 실적 둔화 폭이 축소될 전망"이라며 목표주가를 기존보다 5만원 높은 23만원으로 상향 조정했다. 투자의견 매수도 유지했다.

이날 정민규 상상인증권 연구원은 "자동차 전기·전자 부품, AI 서버에 대한 고부가 MLCC 수요 강세가 가동률 상승에 이어 가격 상승기 진입까지 주도하고 있다"며 이같이 밝혔다.

삼성전기의 3분기 실적에 대해선 매출액 2조7854억원, 영업이익 2543억원을 전망했다. 각각 전년 동기 대비 9.8%, 13.6% 증가해 시장 평균 전망치에 부합할 것이란 분석이다. 정 연구원은 "AI 서버 투자 확대와 전장 부품 수요 강세로 고부가 MLCC 출하가 집중되며 가동률은 90% 후반대가 유지되고 있다"고 설명했다.

사업부별로는 컴포넌트 사업부 매출액 1조4179억원(전년 동기 대비 18.5% 증가), 광학통신 사업부 8427억원(0.1% 증가), 패키지 사업부 5917억원(6.0% 증가)을 전망했다. 정 연구원은 "질적 성장이 지속될 전망"이라며 "AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC 수요 증가, IT(정보기술) 제품 스펙 향상에 따른 MLCC 탑재량 증가, 서버용 FC-BGA 수요 증가가 4분기 이후로도 지속될 것"이라고 기대했다.





특히 공급 부족에 따른 가격 상승기 진입을 투자 포인트로 꼽았다. 그는 "적층 구조를 가진 HBM(고대역폭메모리)의 범용 메모리 생산능력 잠식 사례처럼, 적층 수가 늘어나는 고용량 MLCC의 제품 구성 증가는 증설에도 불구하고 빠듯한 공급과 가격 상승을 유발할 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

