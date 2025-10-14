비노월드와이드, '2025 BMW 챔피언십 LPGA' 메인 파트너 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'와인×클래식 공연' 결합…현장 압도 예정

이탈리아 3대 하우스 대표 와인 11종 공개

프리미엄 와인 하우스 비노월드와이드(Vino Worldwide)는 2025년 BMW 챔피언십 LPGA 대회의 메인 파트너(Main Partner)로 참여한다고 14일 밝혔다.

비노월드와이드(Vino Worldwide)가 2025년 BMW 챔피언십 LPGA 대회에 선보이는 이탈리아 3대 하우스 와인. 사진제공=비노월드와이드

비노월드와이드는 '와인×클래식 공연'을 결합한 독창적인 유통 모델과 초(超)프리미엄 큐레이션을 통해, 세계 정상급 여성 골프 무대의 정교함·품격·콘텐츠 완성도를 한 단계 끌어올릴 압도적인 브랜드 경험을 선보일 예정이다.

대회 기간 동안 비노월드와이드는 BMW 엑설런스 라운지, 옥토버페스트 라운지 등 주요 호스피탈리티 존에서 이탈리아 3대 하우스의 대표 와인 11종을 공개한다.

현장에서는 실내·야외에서 펼쳐지는 클래식 미니 퍼포먼스를 통해, 관람객들이 미식·예술·스포츠가 어우러진 몰입형(Immersive) 테이스팅 경험을 즐길 수 있다. 이는 골프의 균형미와 집중력, 와인의 테루아(Terroir)와 장인정신을 한 무대에서 연결하는, 데스티네이션급 호스피탈리티 프로그램으로 주목받고 있다.

먼저 알토 아디제 쿠르타쉬(KURTATSCH)는 프라이언팰트(Freienfeld Chardonnay), 브랜탈(Brenntal Gewuerztraminer), 아모스(Amos), 아르니스(Arenis), 마존(Mazon) 등 5종을 선보인다. 특히 프라이언팰트는 2025년 세계 10대 샤도네이에 선정된 명품 화이트 와인으로, 이번 LPGA 대회에서 국내 최초로 공식 공개된다. 또한 브랜탈은 2025 디캔터 월드 와인 어워드(DWWA)에서 95점을 기록한 와인이다.

반토로쏘(VANTOROSSO)는 발폴리첼라 리파소(Valpolicella Ripasso Superiore), 발폴리첼라 클라시코(Valpolicella Classico), 샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션(Champagne Fleuron Vantorosso Selection)을 선보인다.

빈디 세르가르디(BINDI SERGARDI)는 모체니91(Mocenni 91) 스페셜 에디션, 모체니89(Mocenni 89) 그란 셀레지오네, 칼리도니아(Calidonia) 리제르바 등 3종을 공개한다.





비노월드와이드 관계자는 "LPGA 무대의 정교함과 품격은 비노월드와이드의 초프리미엄 큐레이션 철학과 완벽하게 맞닿아 있다"며 "프라이언팰트와 브랜탈을 중심으로 골프·와인·클래식이 어우러지는 삼중의 카타르시스를 선사하겠다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

