인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

에스와티니전 3-0 완승으로 조 1위

국가 역사상 첫 월드컵 본선 진출

아프리카 서쪽 대서양의 작은 섬나라 '카보베르데(Cavo Verde)'가 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 무대에 오른다.

카보베르데의 선수들이 월드컵 예선전에서 에스와티니를 꺾은 뒤 기뻐하고 있는 모습. AP연합뉴스

카보베르데 대표팀은 14일 오전(한국시간) 프라이아 국립경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 D조 최종전에서 에스와티니를 3-0으로 완파했다. 후반 3분 다일론 리브라멘투의 선제골에 이어 위 윌리 세메두, 스토리파가 추가 골과 쐐기 골을 넣으며 완승을 거뒀다.

이 승리로 카보베르데는 7승 2무 1패(승점 23)를 기록, 이날 앙골라와 비긴 카메룬(승점 19)을 제치고 조 1위를 확정 지었다. 이로써 북중미행 티켓을 거머쥐며 국가 역사상 첫 월드컵 본선 진출이라는 쾌거를 이뤘다.

이번 북중미 월드컵은 본선 참가국이 기존 32개국에서 38개국으로 확대됐다. 아프리카 예선은 9개 조로 나뉘어 조 1위 팀이 본선에 직행하며 2위 팀 중 상위 4개국이 플레이오프를 통해 대륙 간 플레이오프 진출권을 놓고 다툰다.

카보베르데는 모로코·튀니지·이집트·알제리·가나에 이어 아프리카에서 여섯 번째로 본선 진출을 확정했다.

카보베르데의 월드컵 본선 진출 확정에 환호하는 관중석 팬들의 모습. AP연합뉴스

1975년 포르투갈로부터 독립한 카보베르데는 15개 섬으로 구성된 인구 52만여명의 나라다. 국토 면적은 4033㎢로 한국의 25분의 1 수준이다. 이번 진출로 카보베르데는 2018 러시아 대회의 아이슬란드(당시 인구 33만명)에 이어 월드컵 본선 참가자 중 두 번째로 인구가 적은 나라로 기록됐다.





한편 카보베르데는 1986년 FIFA에 가입한 이후 꾸준히 예선에 도전해왔으며 2013·2023년 아프리카 네이션스컵 8강 진출로 가능성을 보여줬다. FIFA 랭킹은 한때 182위(2000년)까지 떨어졌으나 2014년 27위까지 급등, 현재는 70위로 중국(94위)보다도 높은 순위를 기록 중이다.





