조희대, 한덕수 회동 의혹 부인…與 "의혹 여전" 野 "사법부 능멸"

조희대, 13일 법사위 말미에 "사적만남 無"

조희대 대법원장이 국회 법제사법위원회 국정감사에 직접 출석해 발언했지만, 논란의 불씨는 꺼지지 않고 있다. 더불어민주당은 주요 의혹에 관한 충분한 해명이 이뤄지지 않았다는 입장이고, 국민의힘은 '대법원장 능멸'이라는 표현까지 동원하면서 여당 행태를 비판했다.

연합뉴스

14일 국회 법제사법위원회 소속 한 더불어민주당 의원은 아시아경제와의 통화에서 "(조 대법원장은) 한덕수 전 총리와의 만남에 대해서도 명확히 '만난 적 없다'고 하면 되는데 구렁이 담 넘듯 얘기해 여전히 의혹이 남는다"고 밝혔다.

앞서 조 대법원장은 "언급된 사람들과 일절 사적인 만남을 가지거나 해당 사건 대화 및 언급을 한 사실이 없었다는 점을 다시 한번 분명히 말씀드린다"고 밝힌 바 있다. 이 대통령 공직선거법 사건 파기환송 판결 선고 전, 조 대법원장이 한 전 총리 등과 만났다는 의혹에 대한 반박이다. 민주당은 15일 현장검증에서 전산 기록 등을 통해 대법관이 사건 관련 문서를 열람했는지, 복사물을 제공받았는지 살필 예정이다.

장동혁 국민의힘 당대표는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "민주당은 국회의원의 권한을 최대한 남용해 사법부와 대법원장을 최대한 능멸했다"고 비판했다. 송언석 원내대표는 "조리돌림 인민재판 수준이었다"고 주장했다.





율사 출신 한 민주당 의원은 아시아경제와의 통화에서 "이 사건은 국민적인 관심사가 크고 공공의 영역에 해당하기 때문에 (국회가) 충분히 물어볼 수 있다"고 반박했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

