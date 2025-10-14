블랙야크강태선장학재단, '스포츠 클라이밍' 유망주 육성 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'BYN 넥스트 클라이머' 발대식 진행

중고등부 20명 선발…의류, 용품 지원

BYN블랙야크그룹의 블랙야크강태선장학재단이 스포츠 클라이밍 유망주 'BYN 넥스트 클라이머(BYN NEXT CLIMBER)'를 선발하고 발대식을 개최했다고 14일 밝혔다.

지난 13일 서울 서초구 블랙야크 양재사옥에서 진행된 이번 발대식에는 강준석 블랙야크 사장, 김익태 블랙야크 사장, 강주연 동진레저 사장 등 BYN블랙야크그룹 임직원과 관계자들이 참석해 'BYN 넥스트 클라이머'로 선발된 선수들에게 임명장을 수여했다.

지난 13일 서울 서초구 블랙야크 양재사옥에서 ‘BYN 넥스트 클라이머’ 발대식이 진행됐다. BYN블랙야크그룹 제공.

AD

BYN 넥스트 클라이머는 스포츠 클라이밍 유망주 육성을 위한 재단의 신규 공모 사업이다. 공신력 있는 전국 대회에서 활약해 온 중등부 선수 11명과 고등부 선수 9명 등 총 20명의 선수를 선발했으며, 대한민국 스포츠 클라이밍의 글로벌 경쟁력 향상 및 유망주들의 역량 강화를 위해 의류 및 용품 등 아낌없는 지원을 약속했다.

재단은 2015년부터 대한민국 스포츠 인재 발굴 및 양성을 위해 뛰어난 잠재력을 지닌 'BYN특기장학생'을 선발해 장학금을 지원해 오고 있다. 이번 '2025 IFSC 서울 스포츠 클라이밍 세계선수권대회'에서 금메달과 동메달 2관왕을 차지하며 글로벌 무대에서 맹활약한 팀 블랙야크 이도현 선수를 비롯해 노희주, 노현승 등 중·고·대학생 선수들을 'BYN특기장학생'으로 후원하고 있다.

이번 BYN 넥스트 클라이머 소속 선수들에게는 추후 재단의 BYN특기장학생과 블랙야크 스포츠 클라이밍팀 선발 기회를 제공한다.





AD

강태선 이사장은 "최근 국내에서 처음으로 열린 스포츠 클라이밍 세계선수권 대회에서 이도현 선수의 활약을 보며 세계 무대를 빛낼 대한민국의 미래 스포츠 인재들을 전폭적으로 지원할 수 있는 방법들에 대해 더욱 고심하게 됐다"며 "재단은 팀 블랙야크 및 유망주들이 무한한 가능성을 세계 무대에서 펼칠 수 있도록 지속적인 후원을 약속하며, 대한민국 스포츠 클라이밍의 위상을 높일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>