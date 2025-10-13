가평군, 청평면 화재 수습대책 긴급회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서태원 군수 지시 따라 부군수 주재

유관기관 협력체계 점검

경기 가평군은 13일 오전 8시 30분 재난상황실에서 '청평면 화재사고 수습대책 긴급 상황판단회의'를 열고 지난 11일 밤 발생한 청평면 화재에 대한 수습대책을 논의했다.

가평군은 13일 오전 8시 30분 재난상황실에서 '청평면 화재사고 수습대책 긴급 상황판단회의'를 열고 있다. 가평군 제공

이번 화재는 11일 밤 11시 19분경 청평면 청평리의 한 횟집 건물에서 발생했으며, 소방당국이 즉시 출동해 진화 작업을 벌였으나 건물 내부에서 4명이 숨지는 인명피해가 났다. 화재는 12일 새벽 2시 45분경 완전히 진화됐다.

이에 따라 가평군은 사고 원인 조사와 함께 피해 수습을 위한 긴급 대책 마련에 나섰다. 이날 회의는 서태원 군수의 긴급 지시에 따라 김미성 부군수를 비롯해 관계 국장과 과장 등 주요 간부가 참석했다.

가평군은 회의에서 △유가족 등 피해 주민 긴급 지원 △심리·의료 지원 체계 구축 △화재 건물 안전진단 및 잔해물 처리 △화재 원인 규명 지원 등 부서별 역할을 분담해 신속 대응에 나서기로 했다.

김미성 부군수는 "이번 화재는 안타까운 인명 피해로 이어진 만큼 모든 부서가 신속히 대응해 피해가 최소화되도록 총력을 다해야 한다"며 "유관기관과의 협조체계를 강화해 신속한 복구와 지원이 차질 없이 진행되도록 해달라"고 당부했다.





가평군은 향후 사고수습지원단을 중심으로 소방·경찰·안전공사 등 유관기관과 협력해 피해자 지원과 현장 복구를 지속 추진할 계획이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

