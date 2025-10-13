"캄보디아로 돈 벌러 간 오빠 연락 안돼"…원주서도 20대 실종 신고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아로 출국한 우리 국민이 납치되거나 실종되는 사례가 잇따르는 가운데 강원 원주에서도 캄보디아로 출국한 20대 후반 남성이 실종됐다는 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰다.

연합뉴스는 13일 "지난 6월 10일 원주시 문막읍에서 '캄보디아로 돈을 벌러 간 오빠와 연락이 닿지 않는다'는 20대 후반 A씨 가족의 실종 신고가 들어왔다고 보도했다.

경찰과 연합뉴스에 따르면 A씨는 지난 6월 8일 오후 7시께 인천국제공항에서 캄보디아로 홀로 출국한 뒤 이튿날 가족과의 통화를 끝으로 연락이 끊겼다. 이후 석 달이 지난 지난달 17일 가족이 A씨 지인을 통해 A씨 신변에 이상이 없다는 점을 확인받았으나 그 뒤로 현재까지 약 한 달간 또다시 연락이 닿지 않고 있다.





A씨 가족은 경찰에 "오빠의 계좌를 정지해야 한다는 신원을 알 수 없는 사람의 전화를 받았다"는 취지로도 알린 것으로 전해졌다고 연합뉴스는 전했다. 경찰은 캄보디아 한국대사관에 공문을 보내 A씨 실종 사실을 알리는 한편 A씨 행적을 추적하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

