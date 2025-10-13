"지원 없으면 안락사 해야되는데" 벨루가 30마리 中 판매 불허에 캐나다 동물원 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 판매 막히자 테마파크 반발

"지원 없으면 안락사" 압박

캐나다의 한 해양 테마파크가 파산 위기에 처하면서 이곳에서 사육 중인 흰고래 벨루가 30마리가 안락사될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

흰고래 벨루가. 캐나다 마린랜드 인스타그램

AD

12일(현지시간) BBC는 "캐나다 온타리오주 남부 나이아가라 인근에 있는 마린랜드가 재정난 속에서 벨루가들을 중국으로 판매하려다 허가가 거부되자 정부에 지원을 요청하며 '안락사 가능성'을 언급했다"고 보도했다.

1961년 설립된 마린랜드는 한때 캐나다의 인기 관광지로 꼽혀왔다. 하지만 최근 몇 년 사이 동물 학대 의혹과 재정난이 겹치며 존폐 위기에 몰렸다.

캐나다 CBC방송에 따르면 2019년 이후 마린랜드에서는 범고래 1마리와 벨루가 19마리를 포함해 총 20마리가 폐사했다. 마린랜드 측은 "자연 수명에 따른 것"이라고 설명했지만, 온타리오주 동물복지국은 2020년 이후 200회 이상 현장 조사를 벌였고 "수질 불량으로 해양생물이 심한 스트레스를 받고 있다"는 결론을 내렸다. 이후 수질 개선에도 불구하고 같은 해 흑곰 사육 환경 문제로 동물학대죄 유죄 판결을 받았다.

마린랜드 "中에 벨루가 팔겠다" 허가 요청했지만 캐나다 정부 '불허'

이 가운데 관광객 급감으로 재정난을 겪은 마린랜드는 벨루가 30마리를 중국으로 판매하기 위한 허가를 캐나다 정부에 요청했으나 거부당했다. 조앤 톰슨 수산부 장관은 "중국에서도 벨루가들이 단순한 오락 수단으로 취급될 것"이라며 허가를 내주지 않았다.

이에 마린랜드는 "정부가 지원하지 않으면 안락사할 수밖에 없다"고 밝혔고, BBC가 입수한 공문에는 "이 사태는 정부 결정의 직접적 결과"라는 문구가 포함돼 있었다.

톰슨 장관은 "수년간 벨루가를 사육해 온 마린랜드가 대안을 마련하지 않은 책임을 정부에 떠넘길 수 없다"고 반박했다.

"개체 분산이 현실적" "정부 개입해 보호해야" 의견 갈려

12년간 마린랜드 수석 조련사로 근무했던 필 데머스는 BBC에 "중국 외에는 30마리를 한 번에 수용할 수 있는 시설이 거의 없다"며 "하루라도 빨리 이들을 마린랜드 밖으로 옮겨야 한다"고 말했다. 그는 미국 내 여러 수족관이 각각 일부 개체를 분산 수용하는 방안을 현실적인 대안으로 제시했다.

벨루가. 캐나다 마린랜드 인스타그램

일부 전문가와 단체는 온타리오주가 개입해 벨루가들을 보호해야 한다고 주장한다. '온타리오주 동물복지법'(PAWS Act)에 따르면 주정부는 동물이 위기에 처한 경우 시설을 압류하고 관리비를 소유주에게 청구할 수 있다.

세계동물보호단체의 콜린 사라바나무투 전무이사는 "마린랜드, 주정부, 연방정부 간 책임 떠넘기기 게임은 용납될 수 없다"며 "더그 포드 온타리오 주지사가 즉시 나서야 한다"고 강조했다.

고래와 돌고래 보호협회(Whale and Dolphin Conservation)도 포드 주지사에게 각 벨루가에 대한 독립 수의학 평가를 실시해 "모든 개체가 인도적이고 자비로운 결과를 얻도록 해야 한다"고 요청했다. 이 단체가 제안한 해법은 캐나다 노바스코샤주에 위치한 '고래보호구역 프로젝트'(Whale Sanctuary Project)로의 이송이다.

다만 이 시설은 내년 여름 완공 예정인 데다 최대 수용 가능한 동물도 최대 8~10마리에 불과하다. 프로젝트 대표 찰스 비닉은 BBC에 "오늘이나 내일 당장 받아들일 수 있는 보호소는 없다"고 말했다.

다양한 해법이 논의되는 가운데 마린랜드의 '안락사 위협'은 실질적 행동보다는 압박용 발언일 가능성도 제기된다. 데머스는 "안락사 운운은 허세에 불과하다"고 말했다. 하지만 그는 "이 동물들이 더 나은 환경으로 옮겨지려면 시간이 많지 않다"며 "그들이 마땅히 누려야 할 삶을 위해 여러 단체와 정부의 협력이 절실하다"고 했다.





AD

한편 현재 벨루가들의 상태는 명확히 알려지지 않았다. 마린랜드는 BBC의 질의에도 응답하지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>