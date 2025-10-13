“양육 부담 완화로 저출생 극복 나선다”… 고령군, 다자녀가정 대학생 학자금 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 15일부터 신청 접수



최대 8학기·150만원까지

경북 고령군은 다자녀 가정의 경제적 부담을 덜고 저출산 위기 극복에 기여하기 위해 세 자녀 이상 가정을 대상으로 '2025년 2학기 대학생 학자금 지원사업'을 추진한다.

지원 대상은 세 자녀 이상을 양육하는 가정의 자녀로, 첫째와 둘째도 포함된다. 신청일 기준 부모가 최근 2년 이상 고령군에 주민등록을 두고 국내 대학에 재학 중인 만 34세 이하 학생이면 신청할 수 있다.

군은 학기당 최대 150만원, 최대 8학기까지 지원할 예정이며, 타 장학금 수혜자는 등록금 범위 내에서 차액만 지원받을 수 있다. 단, 졸업 후 동급 대학에 재진학한 경우나 대학원생, 휴학·자퇴·퇴학 등으로 학업을 중단한 학생은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 오는 15일부터 내달 14일까지 해당 읍·면사무소를 방문해 접수하면 된다. 고령군은 접수 후 지원 자격과 한국장학재단을 통한 타 장학금 중복 여부를 확인한 뒤, 12월 중 대상자 보호자(부모)에게 안내 후 지급할 계획이다.





이남철 군수는 "자녀 교육비 부담은 다자녀 가정의 가장 큰 어려움 중 하나"라며 "이번 지원이 양육 부담을 덜고, 청년층이 결혼과 출산을 긍정적으로 선택할 수 있는 환경 조성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

고령군청.

