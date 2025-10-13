SBS '모범택시' 시즌 3, 내달 21일 첫 방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이제훈·김의성·표예진 등 다시 뭉쳐

AD

SBS 인기 드라마 '모범택시'가 다음 달 시즌 3으로 돌아온다.

SBS는 새 금토 드라마 '모범택시 3'을 11월 21일부터 방송한다고 13일 밝혔다. 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 2021년 방송된 시즌 1은 자체 최고 시청률 16.0％를, 2023년 방송된 시즌 2는 21.0％를 기록하며 탄탄한 팬층을 다졌다.

글로벌 시청자들에게도 인기를 얻어 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식인 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상을 받았다.





AD

이번 시즌에서는 앞서 출연했던 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람이 다시 뭉쳐 호흡을 맞춘다. 극본은 '모범택시' 시리즈를 집필해온 오상호 작가가, 연출은 '낭만닥터 김사부3'의 강보승 감독이 맡는다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>