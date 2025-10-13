제주 아파트·오피스텔 ‘제주 엘리프 애월’, 초·중·고 도보학세권 입지 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주 엘리프(ELIF) 애월 조감도

AD

초·중·고 모두 걸어서 통학 가능한 '트리플 학세권' 단지가 부동산 시장에서 주목받고 있다. 트리플 학세권은 자녀의 통학 부담을 덜 수 있을 뿐만 아니라 각종 생활·문화시설이 밀집한 완성형 인프라가 형성된 경우가 많아 실거주 수요자들의 관심이 더욱 집중된다. 입주 후 시세 프리미엄까지 기대할 수 있어 매력적인 입지 요건으로 떠오르고 있다.

최근 애월 지역의 명품학군을 품은 제주 아파트·오피스텔 '제주 엘리프(ELIF) 애월'에 대한 관심도 급증하고 있다.

분양 관계자는 "애월초, 애월중, 애월고 등 초·중·고 모두 도보학세권에 자리해 자녀를 둔 3040 실수요층의 호응도가 높다"며 "농어촌 특별전형 혜택과 함께 IB 후보학교로 승인된 애월중학교까지 수준 높은 교육 기회를 얻을 수 있다"고 전했다.

우수한 교육 여건과 원스톱 생활인프라도 조성돼 있다. 애월보건소, 애월도서관, 애월읍청사, 농협하나로마트, 애월근린공원, 애월 9.81파크, 애월복합문화체육센터(2026년 3월부터 이용 가능) 등을 통해 쇼핑·여가·문화생활까지 한 번에 해결할 수 있다.

일주서로를 이용해 제주국제공항 및 제주 중심지까지 차량으로 약 30분이면 이동 가능해 교통 편의도 우수하다는 평가다. 편리한 교통망을 통해 애월카페거리, 한담해변, 곽지해수욕장 등 인근에 자리한 제주의 주요 관광지까지 접근도 수월하다.

향후 개발호재에 대한 기대감도 점차 높아지고 있다. 애월 생활SOC 복합화 사업을 통해 지역 내 생활편의시설이 확충될 예정이며 애월항과 전남 진도항을 잇는 애월항 여객선 취항이 추진되면서 지역 간 이동편의성 증진이 기대된다. 이를 통해 교통·문화 전반에서 정주 여건이 한층 풍성해지며 실거주 수요뿐 아니라 투자 수요까지 빠르게 유입될 전망이다.

최근 아파트 84㎡ 타입은 기존 6억원대에서 4억원대로 가격이 조정됐으며 에어컨, 발코니 확장 무상 제공 등 다양한 혜택으로 수요자들의 초기 비용 부담을 덜었다.

해당 단지는 준공 후 미분양 아파트로 아파트 136세대, 오피스텔 30실 등 총 166세대로 구성되며 아파트 전용면적은 52~110㎡, 오피스텔 전용면적은 41~62㎡ 등으로 이뤄져 있다. 전 세대 남향 위주 배치에 북쪽 오션뷰, 남쪽 오름뷰의 더블조망권을 확보했으며 필로티 설계(일부 세대), 지상에는 차가 없는 구조 등 특화설계를 적용해 쾌적한 주거 환경을 구현했다.





AD

한편 시행은 대한토지신탁㈜이, 시공은 2025년 도급순위 15위의 계룡건설산업㈜이 맡아 안정성을 더했다. 제주 엘리프 애월은 제주시 애월읍에 자리한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>