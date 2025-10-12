주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부상자 5명…사망자는 없어

헬기 탑승 2명은 추락 후 구조

미국 캘리포니아주 헌팅턴비치에서 헬리콥터가 바닷가 호텔로 추락해 행인이 다치는 사고가 발생했다.

12일(현지시간) AP통신, ABC뉴스 등에 따르면 사고는 전날 오후 2시쯤 헌팅턴비치에서 일어났다. 당시 해안 도로 인근 상공을 비행하던 한 헬리콥터가 회전을 멈추지 못한 채 갑자기 추락하면서 하얏트 리젠시 호텔 외벽에 충돌했다.

11일(현지시간) 미국 캘리포니아 헌팅턴비치에서 비행 중인 헬기가 추락해 5명이 다쳤다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

AD

사고 상황을 촬영한 영상에는 헬리콥터가 공중에서 불안정하게 회전하면서 통제력을 잃고 하강하다가 야자수와 보행자 통로 쪽 구조물에 충돌하며 추락하는 장면이 고스란히 담겼다. 목격자들은 "엔진 소리가 이상하게 변하더니 헬기가 곧바로 급강하했다"고 증언했다.

이 사고로 인해 부상자 5명이 병원으로 이송됐다. 헬기에 타고 있던 2명은 사고 직후 구조됐으며, 보행자 등 도로 쪽에 있던 3명이 지상에서 다친 것으로 알려졌다. 사망자는 없으나 부상자들의 상태는 명확하게 알려지지 않았다. 일부 매체는 해당 헬기 기종이 Bell 222 계열이라고 보도했다.

사고 헬기는 주말 행사 참가한 기체

초기 조사 결과, 헬리콥터는 꼬리 회전날개(tail rotor) 또는 제어계통 이상으로 인해 조종이 불가능해진 것으로 추정된다. 또 충돌 과정에서 호텔 앞에 있던 야자수 여러 그루가 부러지며 큰 충격이 발생했으며, 헬기 일부 부품이 추락 직전 분리됐다는 증언도 나왔다. 헌팅턴비치 소방국은 "대규모 구조 인력이 현장에 투입돼 화재 확산 방지와 구조 작업을 진행했다"고 전했다.





AD

시 당국에 따르면 해당 헬리콥터는 주말 동안 열리고 있던 '카스 앤 콥터스(Cars N' Copters)' 행사에 참여한 기체로, 행사 중 사고가 발생한 것으로 확인됐다. 현재 미연방항공청(FAA)과 국가교통안전위원회(NTSB)가 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>