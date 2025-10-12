추석 황금연휴 174만명 이용…인천공항 기록 경신

일 평균 이용객 21만7천명…역대 추석 최다
공사 "파업 총력 대응으로 안정적 공항 운영"
이번 추석 황금연휴 기간 인천국제공항을 이용한 여객이 총 174만명에 달해 역대 추석 연휴 중 가장 많은 인파가 몰렸다.
12일 인천국제공항공사는 이달 2일부터 9일까지 여드레 동안 인천공항의 일평균 이용객은 21만7613명으로, 지난해 같은 기간(20만4480명)보다 6.4% 늘었다고 밝혔다. 총 이용객은 174만907명으로 집계됐다.
이는 2001년 개항 이후 추석 연휴 기준으로는 역대 최다 기록이며, 전체 명절 기준으로는 올해 설 연휴(21만9천26명)에 이어 두 번째로 많은 수치다.
가장 붐빈 날은 8일로, 하루 22만8846명이 공항을 이용했다. 연휴 첫날인 3일에는 13만7390명이 출국했고, 마지막 날인 9일에는 12만5826명이 귀국해 각각 출발·도착 최다 인원을 기록했다.
출국 인원만 따지면 올해 설 연휴 당시 최고치(12만9550명)를 넘어 역대 최대를 경신했다. 4일과 5일에도 약 13만명이 출국하며 높은 이용률을 보였다.
지역별로는 동남아 노선 이용객이 44만8081명으로 가장 많았고, 일본(43만1827명)과 중국(29만6168명)이 뒤를 이었다.
이 기간 환경미화와 시설 관리를 담당하는 자회사 근로자들의 파업이 11일간 이어졌지만, 공사는 비상대책본부를 가동하고 대체 인력을 투입하는 등 총력 대응으로 공항 운영에 차질이 없었다고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
이학재 인천국제공항공사 사장은 "여러 어려운 여건 속에서도 특별근무와 비상근무 등 애써주신 공항 상주 직원들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 더욱 편리한 대국민 공항 서비스 제공을 위해 노력하겠다"고 말했다.
김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>