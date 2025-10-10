서리가 내려앉을 준비를 하면 영양군 수비면 죽파리 깊은 골짜기의 하얀 숲을 도화지 삼아 알록달록 단풍이 내린다. 빼곡하게 수 놓인 나무의 하얀 수피들 사이로 알록달록 피어오른 단풍은 늘 봐오던 단풍나무들과는 색다른 감동을 선사할 것이다. 단풍 든 자작나무와 사이를 흐르는 계곡 소리는 자작나무의 꽃말처럼 '당신을 기다립니다'.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자작나무 꽃말, '당신을 기다립니다'

서리가 내려앉을 준비를 하면 영양군 수비면 죽파리 깊은 골짜기의 하얀 숲을 도화지 삼아 알록달록 단풍이 내린다.

영양 자작나무숲.

AD

'국유림 명품 숲'에도 선정된 '영양 자작나무숲'은 축구장 40개 크기로 전국에서 가장 큰 자작나무 숲으로 꼭 가봐야 할 트래킹 코스로 떠오르고 있다.

1코스는 1.49㎞, 2코스는 1.52㎞의 완만한 경사로로 돼 있어 초보 산악인들, 가족 단위 방문객들이 즐기기 제격이다.

등산로를 따라 전망대로 올라가면 고도 800m를 훌쩍 넘기는 높이에서 자작나무숲 일대를 조감할 수 있다. 빼곡하게 수 놓인 나무의 하얀 수피들 사이로 알록달록 피어오른 단풍은 늘 봐오던 단풍나무들과는 색다른 감동을 선사할 것이다.





AD

단풍 든 자작나무와 사이를 흐르는 계곡 소리는 자작나무의 꽃말처럼 '당신을 기다립니다'.

하얀 도화지 위 알록달록 단풍, 영양 자작나무숲.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>