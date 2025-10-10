양금희 경북도 경제부지사 "美 조지아주와 경제·문화·농업 협력 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애틀랜타 한인축제 참여

조지아주 국무장관 환담

경북도는 세계 한인의 날(매년 10월 5일)을 기념해 지난 4일부터 5일까지 이틀간 미국 조지아주 애틀랜타 로렌스빌에서 열린 한인축제에 참여해 한국상품의 우수성을 홍보하고, 경북도와 조지아주와 상호 협력을 논의했다.

올해로 2회째를 맞이한 애틀랜타 한인축제는 한국상품의 우수성을 홍보하는 마케팅의 기회이자 한류 문화를 현지인과 함께 즐기는 화합의 장이다.

미 조지아주 국무장관(오른쪽)이 양금희 경북도 경제부지사에게 전달한 명예시민증을 들어보이고 있다.

양금희 경북도 경제부지사는 지난 4일 개막식에 참석해 "전통 장류, 고춧가루, 건강식품 등 경북도의 우수 농식품과 화장품이 최근 굵직한 한국 대기업의 진출로 K-제조의 심장으로 불리는 미국 애틀랜타에서 K-푸드 인기를 타고 수출 성과로 직결되기를 희망한다"고 밝혔다.

이번 한인축제에 참여한 경북지역 중소기업 8곳은 5만 달러의 현장 판매와 함께 수출 상담과 계약추진 22만 달러의 성과를 거뒀다.

축제 개막식에 앞서 양금희 경제부지사는 브래드 라펜스퍼거(Brad Raffensperger) 조지아주 국무장관과 만나 양 지역 간 경제·농업 분야 교류협력 확대 방안에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.

이 자리에서 양 부지사는 "조지아주는 다수의 세계적 기업 본사가 있으며, 현대자동차와 SK온 등 한국 주요 대기업도 진출해 있어 'K-제조의 심장'으로 불리고 있다"며 "경북도 또한 포스코와 삼성 등 대규모 산업 기반을 갖추고 있으며, 최근에는 AI 기술을 활용한 스마트 농업 전환을 추진하는 등 조지아주와 산업·기술·농업 분야에서 많은 공통점을 가지고 있다"고 강조했다.

양 부지사는 또 농업 분야의 실질적 협력 강화를 위해 경북대학교 상주캠퍼스와 조지아대학교 간의 학술·연구 교류 추진 의사를 밝히며, "청년 인재 교류와 농업기술 공동연구 등 실질적인 협력사업으로 양 지역의 농업 경쟁력을 함께 높여가고 싶다"고 전했다.

이어진 일정에서 라펜스퍼거 국무장관은 양 부지사에게 조지아주 명예시민증을 수여하며 환대의 뜻을 전했다. 이에 양 부지사는 "이번 만남과 명예시민증 수여를 계기로 경북도와 조지아주가 경제·문화·농업 등 다양한 분야에서 더욱 긴밀한 협력 관계를 구축할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 상호 우호협력 증진에 적극적으로 힘쓰겠다"고 말했다.





양 부지사는 내년 조지아주 주지사 선거 출마를 공식 선언한 라펜스퍼거 국무장관에게 "당선되면 한국을 방문해 한국속의 한국이라 불리는 경북 안동을 꼭 찾아주시길 바란다"며 "안동은 유교문화의 본고장이자 세계유산이 풍부한 도시로, 조지아주와의 인연을 더욱 깊게 이어갈 상징적인 장소가 될 것"이라고 전했다.





