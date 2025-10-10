"역사와 시정 발자취" … 창원특례시, 통합 전후 역대 시장 사진 한자리에 모아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민홀 전시공간 마련



경남 창원특례시는 10일 시청 시민홀에 통합 전 역대 창원·마산·진해시장과 통합창원시장의 사진을 한곳에 모은 전시하는 공간을 마련하고, 사진 현판 제막식을 개최했다.

창원특례시, 통합 전후 역대 시장 사진 한자리에 모아.

AD

이번 행사는 통합창원시 출범 15주년을 맞아, 과거 창원·마산·진해시 시절부터 현재까지 시정 발전을 위해 헌신해 온 역대 시장들을 한자리에 기념하고, 시민과 함께 지역의 역사를 돌아보는 뜻깊은 취지에서 마련됐다. 참고사항: (구) 창원시장 16명, (구) 마산시장 36명, (구) 진해시장 23명, 통합창원시장 4명

창원은 1974년 국가공업단지로 지정된 이후 대한민국 산업화의 상징적 도시로 성장, 마산은 1899년 개항 이후 수출항으로 발전하며 한국 경제를 이끈 도시로, 노동운동과 민주화의 중심지 역할, 진해는 20세기 초반부터 해군의 중심 도시로 군사 안보의 중추를 담당해 왔다.

이러한 세 도시의 독특한 정체성이 융합되어 2010년 7월에 통합창원시가 탄생했고, 대도시로의 행정·재정 자치권이 확대된 지금의 '창원특례시'로 더 크게 발전할 수 있었다.





AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "오늘 제막된 사진 현판은 통합창원시의 뿌리이자 미래로 나아가는 출발점"이라며 "창원, 마산, 진해 통합의 정신을 되새기고, 과거의 유산을 바탕으로 더 나은 창원시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>