'워너비 향수' 드디어 샀는데 향이 왜 이래…"환불 문의하니 연락두절"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인 '짝퉁' 화장품 절반은 '향수'

가품 화장품 상담 건수 매년 증가세

구입처 '온라인 쇼핑 플랫폼'이 대다수

최근 온라인상에서 품질과 효능이 검증되지 않은 이른바 '짝퉁 화장품' 유통이 확산되고 있는 것으로 나타났다.

10일 한국소비자원에 따르면 최근 3년간 1372소비자상담센터와 국제거래 소비자포털에 접수된 온라인 가품 화장품 관련 상담은 총 447건으로 2023년 99건, 지난해 138건, 올해(1~8월) 131건으로 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다.

AD

구입 경로는 '온라인 쇼핑 플랫폼'이 70.7%로 가장 많았다. 이어 '개인 쇼핑몰' 18.3%, '중고거래 플랫폼' 8.7% 순이었다.

품목별 상담 건수는 '향수'가 51.5%로 가장 많았다. 다음으로 '기초 화장품'(26%), '색조 화장품' (11.9%), '세정용 화장품' (4.4%)이 뒤를 이었다.

가품으로 의심한 이유는 '정품과의 향 또는 질감 차이', '용기(분사구) 및 프린팅 차이', '제품 일련번호 및 유효기간 미표시', '화장품 사용 시 피부 이상 반응 발생' 등이었다.

가품 화장품으로 인한 상담 사유는 '품질' 불만이 58.6%로 가장 많았다. 주로 정품이 아닌 것으로 의심되는 낮은 품질과 판매자의 정품 입증자료 미제공 등이 꼽혔다.

다음으로는 가품 의심에 따른 문의 시 '판매자 무응답 및 사이트 폐쇄' 등이 13.2%로 많았다. 환급 요청 시 과도한 수수료(배송비)를 부과하거나 환급 처리를 지연하는 경우는 10.5%로 나타났다.

이외에도 소비자에게 가품 입증 책임을 전가한 사례, 가품일 경우 300% 보상을 약속했으나 환급 시 보상을 거부하거나 제품의 개봉·사용을 이유로 환급을 거부한 사례도 확인됐다.





AD

한국소비자원은 가품 화장품 피해 예방을 위해 ▲화장품 브랜드 공식 홈페이지 및 인증된 판매처를 통한 구입할 것 ▲ 화장품 구입 즉시 제품 이상을 확인할 것 ▲ 정품 보증서와 라벨을 확인할 것 ▲ 영수증, 구매내역 등 증빙자료를 보관할 것 등을 당부했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>