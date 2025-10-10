포스코인터, 매장량 세계 2위 탄자니아 흑연 광산 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2028년 상업생산…25년간 연간 6만t 공급

포스코인터내셔널이 매장량 기준 세계 2위 규모 흑연 광산 개발에 착수했다. 전기차 배터리 핵심 소재인 흑연 조달망을 구축함으로써 포스코그룹의 이차전지 사업 경쟁력을 높이고, 국내 광물자원 안보를 위한 공급망 강화에 기여할 것으로 기대된다.

포스코인터내셔널은 9일(현지시간) 탄자니아 모로고로주 울랑가 지역의 마헨게 광산에서 착공식을 개최했다. 김대영 포스코인터내셔널 중남아프리카지역담당(왼쪽부터), 안은주 주탄자니아대한민국대사, 존 드 브리스 블랙록마이닝 CEO, 아담 키고마 말리마 탄자니아 모로고로 주지사,앤서니 마분데 탄자니아 광물부 장관, 리처드 크룩스 블랙록마이닝 사외이사, 니헤미야 캬안도 메체추 탄자니아 재무부 국유자산청 청장, 보마 라발라 탄자니아 CRDB은행 최고영업책임자, 크리스토퍼 엘링거 주케냐대한민국부대사. 포스코인터

AD

포스코인터는 9일(현지시간) 탄자니아 모로고로주 울랑가 지역의 마헨게 광산에서 착공식을 개최했다고 10일 밝혔다. 김대영 포스코인터 중남아프리카지역 담당을 비롯해 앤서니 마분데 탄자니아 광물부 장관, 존 드브리스 블랙록마이닝 최고경영자(CEO) 등 관계자 100명이 참석했다.

마헨게 광산은 매장량 약 600만t의 천연흑연 광산이다. 호주 자원개발기업 블랙록마이닝이 개발을 주도, 포스코그룹이 전략적 파트너로 참여한다. 특히 이 프로젝트는 미국, 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등 주요국이 주도하는 광물 안보 파트너십(MSP)의 일환이다.

흑연은 배터리 음극재 생산에 필수적인 핵심 소재로, 현재 중국이 전 세계 공급량의 70% 이상을 장악하고 있다. 공급망 안정성이 글로벌 이슈로 부각되며, 주요국들은 중국 의존도를 낮추려는 하고 있다.

최근 미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비 결정을 내리며, 사실상 중국산 흑연의 미국 시장 진입을 차단한 조치로 평가된다. 이러한 상황에서 포스코인터는 마헨게 광산을 전략적 수요에 부응하는 핵심 사업으로 주목하고 있다.

포스코그룹은 2021년 포스코홀딩스가 블랙록마이닝에 750만달러를 투자하며 마헨게 흑연 광산 개발에 참여했다. 포스코인터는 2023년 연간 3만t 규모의 1단계 흑연 공급계약에 이어, 지난해 동일 규모의 2단계 계약을 체결하며 협력을 강화해 왔다.

블랙록마이닝은 올해 최종 투자 결정(FID)을 위한 유상증자를 진행할 예정으로, 현재 포스코홀딩스는 블랙록마이닝의 약 7.45% 지분을 보유하고 있다. 2024년 9월 포스코인터가 체결한 4000만달러 규모의 투자 계약 이행이 완료되면 포스코그룹의 지분은 총 19.9%로 확대된다.

마헨게 광산은 오는 2028년 상업 생산을 시작할 예정으로, 포스코인터는 연간 6만t 규모의 흑연을 약 25년간 공급받게 된다. 이 흑연은 포스코퓨처엠 음극재 생산에 투입, 그룹 내 이차전지 소재 원료 자급률을 높일 전망이다.





AD

포스코인터 관계자는 "마헨게 광산 개발은 아프리카 지역에서 자원개발 역량을 확대하는 중요한 계기"라며 "그룹의 음극재 사업 경쟁력 강화와 글로벌 배터리 소재 공급망 안정화, 나아가 국내 광물 안보에도 기여하길 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>