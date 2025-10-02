희망브리지, 노인의 날 맞아 1인 가구 어르신에 위생용품 지원

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 노인의 날(10월 2일)을 맞아 함양군자원봉사센터(센터장 정구상)와 함께 경남 함양군 서하면의 1인 가구 어르신을 대상으로 세탁 및 위생용품을 지원했다고 2일 밝혔다.
이날 희망브리지는 1인가구 어르신 16세대를 대상으로 5.5t 규모의 특수 이동형 세탁차량을 활용해 이불빨래 등 340㎏ 규모의 세탁을 지원했다. 또한 어르신들의 위생관리를 위해 '마음샤워꾸러미' 70세트를 함양군노인회에 전달했다.
'마음샤워꾸러미'는 ▲바디워시 ▲샴푸 ▲컨디셔너 ▲치약 ▲칫솔 ▲샤워타월 ▲비누 ▲손 세정제 등 8종의 위생용품으로 구성돼 어르신들의 청결한 생활과 건강 유지를 돕는다.
희망브리지는 앞서 경남 함양군 화촌리의 호우 피해 가구 15세대에 320㎏ 규모의 세탁과 '마음샤워꾸러미' 16세트를 지원한 바 있다.
희망브리지 신훈 사무총장은 "노인의 날을 맞아 지역 봉사기관과 연계하여 수해 주민과 1인 가구 어르신에게 건강을 지킬 수 있도록 작은 도움을 드릴 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 취약계층의 생활안전과 위생지원을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
