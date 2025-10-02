[특징주]'역대 최고수준 실적' 티엘비, 9%대 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"고부가 기판 생산 확대"

안정적인 수주잔고를 기반으로 가파른 실적 성장이 전망되는 티엘비의 주가가 강세다.

2일 오전 9시9분 기준 티엘비는 전날 대비 5300원(9.03%) 상승한 6만4000원에 거래됐다.

신한투자증권은 이날 티엘비에 대해 "수주잔고와 평균판매단가가 역대 최고 수준을 기록하며 하반기 실적 성장이 전망된다"며 목표주가 7만3000원, 투자의견 매수로 분석을 개시했다.

서지범 신한투자증권 연구원은 "1분기 흑자전환 이후 호실적이 지속되고 있다"며 "2분기 수주잔고는 442억원으로 전년 동기 대비 148%, 전분기 대비 22% 증가해 역대 최고 수준"이라고 말했다. 평균판매단가도 고부가 제품인 더블데이터레이트(DDR)5 메모리 모듈 기판 판매 확대에 따라 역대 최고 수준을 기록했다.





또한 서 연구원은 "내년엔 신성장동력인 소캠(SOCAMM), CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등 매출이 본격적으로 가세하면서, 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준) 재평가도 기대된다"며 "최근 인공지능(AI) 추론 시장 개화로 낸드 업황이 개선되는 만큼, 메모리 모듈도 주목할 필요가 있다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

