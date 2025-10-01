순천시-권익위, '지역경제 살리기' 자매결연 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통시장·골목상권 활력

지역 특산품 판로 확장 기대

순천시는 지난달 30일 시청 소회의실에서 국민권익위원회와 지방 살리기 상생 자매결연 협약을 체결했다. 순천시 제공

전남 순천시는 지난달 30일 시청 소회의실에서 국민권익위원회와 지방 살리기 상생 자매결연 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 기초지자체와 중앙부처, 공공기관, 민간기업이 상호 협력을 통해 지역 소비를 촉진해 지역경제 위기를 극복하기 위해 마련된 범부처 사업으로, 직접 지역을 방문해 소비 활동을 이어가는 상생 협력 모델 사업이라는 점에서 의미가 남다르다.

협약에 따라 순천시는 다양한 지역 특산물, 숙박할인 정보 등을 제공하고 실질적인 협력 방안을 확대해 나아갈 계획이다. 시는 이번 자매결연을 계기로 기관 임직원들의 방문과 소비가 자연스럽게 이어져 전통시장·골목상권에 활력을 불어넣고, 지역 특산품 판로를 확장하는 데 큰 효과를 기대하고 있다.





시 관계자는 "상생 협력의 뜻에 동참해준 국민권익위에 깊이 감사드린다"며 "이번 협약으로 실질적인 지역소비 활성화를 도모하고, 순천을 방문하는 임직원분들에게 바쁜 일상 속에서 치유의 시간을 갖도록 세심한 배려를 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

