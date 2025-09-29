진도군, AI 결합 특산물 판매서비스 본격 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24시간 라이브커머스·디지털 물류체계 구축

인공지능 기술을 통해 지역특산물 판매에 나선 진도군.

전남 진도군이 인공지능(AI) 기술과 디지털 유통 물류를 결합한 새로운 특산물 판매서비스를 시작하며 지역 농수산물의 글로벌 진출에 속도를 내고 있다.

진도군은 국토교통부 민관협력 상생협약 사업인 '케이먹거리(K-먹거리) 산업화 프로젝트'를 통해 지역 통합상표 '진도이츠(Jindo eats)'를 출시하고, 인공지능 실시간 생방송 판매(AI 라이브커머스)를 도입했다고 29일 밝혔다.

㈜스마트알뜰장터가 주관하는 이번 서비스는 물류거점센터(MFC)를 기반으로 생산·가공·유통·물류·정산을 아우르는 디지털 통합형 시스템을 구축했다. 이를 통해 네이버스토어관과 AI 라이브커머스를 연계, 국내외 소비자에게 24시간 비대면 판매를 진행한다.

특히 국내 최초로 도입된 인공지능 쇼호스트는 소비자 질문에 실시간으로 답변하며, 진도 사투리를 사용해 지역 특색을 살린 것이 특징이다. 군은 이를 통해 월 30억원 매출 달성을 목표로 하고 있다.





군 관계자는 "이번 사업은 디지털 물류와 인공지능 판매를 결합한 혁신 모델이다"며 "민관 협력을 통한 지역 상생의 성공 사례로 자리매김하고, 진도의 농수산물이 세계로 뻗어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

