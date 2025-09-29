장수군, '제6회 장수트레일레이스' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 코스 1,963명 선수 참가

'한국의 샤모니' 국제 산악관광도시

전북 장수군에서 지난 25~28일 나흘간 열린 '제6회 장수트레일레이스' 행사가 성황리에 막을 내렸다.

장수군에서 지난 25~28일 열린 '제6회 장수트레일레이스' 행사가 성황리에 막을 내렸다. 장수군 제공

29일 군에 따르면 이번 대회에는 100M(112명), 100K(134명), 38K-P(680명), 38K-J(635명), 20K(402명) 등 총 5개 코스에 1,963명의 선수가 참가했다.

코스별 우승자는 ▲100M 조계훈 선수(30시간 25분 23초), 이하늘 선수(38시간12분49초) ▲100K 임정현 선수(15시간 08분 16초), 김연운 선수(19시간 14분 20초) ▲38K-P 심재덕 선수(4시간 31분 01초), 윤현정 선수(5시간 31분 01초) ▲38K-J 이형모 선수(4시간 33분 27초), 이현주 선수(5시간 57분 44초) ▲20K 이규호 선수(2시간 24분 58초), 신기해 선수(2시간 37분 44초)로, 각각 남녀부 정상에 올랐다.

특히 이번 대회에서 처음 도입된 100마일 코스(170.8㎞)는 장수종합경기장에서 출발해 팔공산, 봉화산, 장수덕유산 서봉, 침령산성, 장안산 등을 거치는 국내 최장 거리 코스로, 총 112명이 출전해 43명이 완주에 성공했다.

이는 국내 트레일레이스 역사상 최초의 100마일 코스 완주라는 점에서 큰 의미를 남겼다. 이번 행사장에서는 타이틀스폰서 노스페이스를 비롯한 21개 브랜드가 부스를 운영하며 풍성한 축제 분위기를 더했다.

또 전북테크노파크와 캠틱종합기술원이 지원한 판촉·홍보행사에서는 장수의 대표 레드푸드인 사과, 오미자, 토마토를 활용한 농식품과 전통식품, 건강기능식품을 소개해 지역 농산물의 우수성을 널리 알렸다.

참가비 일부(1만원)를 장수사랑상품권으로 환급해 지역 음식점, 카페, 편의점 등에서 활용할 수 있도록 해 지역경제 활성화에도 기여했다.





최훈식 군수는 "다른 어느 지자체에서도 시도하지 못한 100마일 코스를 성공시켜 대단히 자부심을 느낀다"며 "앞으로도 장수군이 산악 레저의 성지 '한국의 샤모니'국제 산악관광도시로 나아갈 수 있도록 '장수트레일레이스'의 내실화를 견고하게 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

