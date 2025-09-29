"준비 이상 무" … 고성군, 경남고성공룡세계엑스포 현장 최종점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

본격적인 손님맞이 완벽



경남 고성군은 오는 10월 1일 개막하는 2025경남고성공룡세계엑스포의 성공적인 개최를 위해 29일 행사 주관 기관인 고성문화관광재단과 함께 행사장인 당항포관광지에서 최종 현장 점검을 실시했다.

이상근 고성군수가 경남고성공룡세계엑스포 현장을 최종 점검하고 있다.

이번 점검에는 이상근 군수가 직접 참석해 퍼레이드 및 서커스 등 주요 공연행사의 리허설을 참관하고, 4D·5D 영상 콘텐츠와 새롭게 선보이는 브레드이발소 특별전시관을 꼼꼼히 살폈다.

특히, 꽃으로 뒤덮인 국내 최대 규모의 플라워사우러스, 실제 쥬라기공원에 온 듯한 생생함을 자랑하는 야외 작동 공룡들은 볼거리뿐만 아니라 안전성까지 확보된 것으로 확인돼 본격적인 손님맞이를 위한 완벽한 준비를 마쳤다.

이상근 군수는 "올해는 새롭고 다채로운 콘텐츠를 많이 준비한 것으로 알고 있다"며 "행사의 가장 중요한 부분은 관람객과 종사자의 안전이니행사기간동안 시설물과 안전에 각별히 신경을 써 달라"고 당부했다.

한편, 2006년 첫 개최 이후 올해로 9번째를 맞이하는 2025경남고성공룡세계엑스포는 10월 1일부터 11월 9일까지 40일간 당항포관광지에서 열린다.

올해 엑스포는 "공룡과 함께 춤을"이라는 주제로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠로 채워진다. 국내 최초로 익룡이 나는 모습을 실제로 볼 수 있는 '익룡이 날다', 꽃으로 꾸며진 대형 공룡 포토존 '플라워사우루스', 인기 캐릭터 브레드 이발소, 폐품을 활용한 예술작품 전시 및 체험 '정크아트', 중국 최고의 기예단인 서커스와 화려한 불꽃쇼, 온 가족이 함께하는 공룡 퍼레이드 등 다채로운 프로그램이 방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.





한편, 공룡엑스포 예매권 온라인 구매는 티켓판매사 잇펀을 통해 가능하며, 엑스포 행사 문의 및 예매권 오프라인 구매는 고성문화관광재단으로 하면 된다.





