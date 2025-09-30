본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[블룸버그 칼럼]왜 미국은 '중상주의 게임'에서 패배하게 될까

입력2025.09.30 11:07

시계아이콘02분 53초 소요
언어변환 뉴스듣기

中, 중상주의에서 이미 美에 앞서 있어
통화·WTO·덤핑 등 전략적 활용
中, 美의 '중상주의 질서'에서 큰 이익 챙길 것

[블룸버그 칼럼]왜 미국은 '중상주의 게임'에서 패배하게 될까 존 오서스 블룸버그 칼럼니스트. 블룸버그
AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권하면서 세계는 17세기 중상주의(重商主義) 시대로 되돌아갔다. 중상주의란 무역이 제로섬 게임이며, 국가가 자급자족하면서 수출은 늘리고 수입은 줄여야 한다는 개념이다. 과거 루이 14세의 프랑스를 포함한 유럽 제국들이 효과적으로 이용했었다. 그런데 지금은 미국이 '아메리카 퍼스트'를 위해 중상주의를 도입하고 있다.


중상주의에 맞서 애덤 스미스는 자유시장 이론을 발전시켰다. 이와 관련해 옥스퍼드대 중국 센터의 조지 매그너스 연구원은 "애덤 스미스는 금과 은을 쌓고 수입을 억제하며 수출만 늘리는 중상주의가 국민들의 부를 늘리는 것과 맞지 않는다고 봤다"고 설명했다.


애덤 스미스의 철학은 지난 세기 동안 서방 세계를 지탱한 자유주의의 근간이었다. 그런데 트럼프 대통령이 지난 4월2일, 스스로 '해방의 날'이라고 부르며 관세 폭탄을 던진 사건은 애덤 스미스가 비판했던 과거를 다시 불러오려는 시도였다. 이후 예상보다 높은 무역장벽이 세워지면서 두 가지 놀라운 일이 벌어졌다. 첫째, 한때 시장이 충격에 빠졌고 관세가 여전히 유지되고 있다. 인도·브라질 등에는 관세가 더 인상됐다. 둘째, 보복에 나선 나라가 거의 없었다. 세계가 미국에 유리한 무역 조건을 수용한 것이다.


겉보기엔 '아메리카 퍼스트'가 승리한 것처럼 보인다. 하지만 놓쳐서는 안 될 사실이 있다. 이미 수십 년 전부터 중상주의를 추진한 나라가 있다. 그들은 이 방식을 잘 다루며, 미국보다 한발 앞선 듯하다. 바로 중국이다.


중국 중상주의 1.0, 값싼 통화와 WTO 활용

매그너스 연구원은 미국의 대응이 늦었다고 말한다. 중국은 2000년대 중반부터 이미 중상주의의 길을 걸어왔기 때문이다. 그의 주장에 따르면 중국이 2001년 말 세계무역기구(WTO)에 가입한 뒤, WTO는 중국을 제대로 제어할 힘도 장치도 없었다. 매그너스 연구원은 "그간 중국이 산업 정책과 관련해 실시한 '긴 행군'에는 국영기업 특혜, 보조금 및 대출, 정부 주도 신용, 기술 이전과 조달 정책 등이 있다. 이 모든 정책은 중국을 '비시장 경제(non-market economy)'로 유지하는 기반이었다"고 설명했다.


그 결과 위안화 가치가 오랫동안 인위적으로 낮게 묶여있었다. 2005년 이후 점차 그 가치가 상승했지만, 결국 미국의 제조업 쇠퇴와 사회 문제로 이어졌으며 트럼프 대통령 당선이라는 정치적 반발을 불러왔다. 중국은 기초 제조업을 베트남이나 방글라데시 등 다른 신흥국에 넘겼으나, 2015년에 서투른 위안화 평가절하로 세계 금융위기를 불러올 뻔했다. 그 결과 중국의 무역수지는 2015년 6000억달러에서 2018년 4000억달러 미만으로 40% 넘게 줄었다.


그러나 여전히 중국은 중상주의를 훌륭하게 구사한다. 소비 중심 경제로 전환하려는 노력과 동시에 무역수지가 2018년 이후 세 배로 증가했다. 지금은 1조2000억달러에 약간 못 미치는 사상 최고치를 기록하고 있다.


중국 중상주의 2.0, 제품 덤핑과 미국 우회

미국이 제시하는 새로운 중상주의 기조에 대한 중국의 해법은 단순하다. 미국이 막히면 전 세계에 더 싸게, 더 많이 파는 것이다. 이것이 바로 '덤핑'이다.


그간 중국은 세계에 '디플레이션'을 수출한다고 비난받았다. 값싼 제품 덕분에 미국은 경제가 좋아도 물가는 오르지 않았다. 그런데 중국이 이제는 '내권(內卷, involution)'을 수출하고 있다. 내권이란 과잉 경쟁·생산을 두고 중국 당국이 붙인 말이다. 너무 많이 생산한 제품은 손해를 보면서라도 해외에 떠넘기는 게 해결책이다. 중국은 이 방법을 효과적으로 쓰고 있다. 미국 시장이 막혀도 문제없다.


이는 새로운 현상이다. 중국의 WTO 가입 후 20년간 대미 수출은 전체 수출과 똑같이 늘었다. 2019년까지 미국 수출은 852%, 전체 수출은 849% 증가했다. 그러나 코로나19 팬데믹과 미국의 관세가 이 흐름을 바꿨다.


경제 분석 기관 캐피털 이코노믹스의 닐 시어링 이코노미스트는 지금 세계 무역을 바꾸는 힘은 미국이 아니라 중국에서 나온다고 말했다. 미국 시장을 잃은 중국이 과잉 생산품을 세계에 퍼뜨리는 게 트럼프 대통령의 관세보다 더 큰 문제라는 것이다. 트럼프 1기 행정부 시절 중국은 베트남, 멕시코 등을 거쳐 우회 수출하는 방법을 썼다. 그러나 이번에는 다르다. 닐 시어링 이코노미스트는 "지금은 우회 수출이 훨씬 적다. 올해 중국의 대미 수출 비중은 4%포인트 줄었고, 간접적으로 미국에 들어간 것은 0.5%포인트 늘었다. 즉 줄어든 물량의 8분의 1만 우회로 보충된 것"이라고 분석했다.


2018년에는 줄어든 물량의 3분의 1이 간접 경로로 미국에 들어갔다. 이후 중국은 트럼프 대통령이 돌아오기 전부터 대규모 덤핑이라는 대안을 찾았다. 중국은 2022년 10월 코로나19 봉쇄 조치를 해제하고 경제 재건을 시도했다. 이에 12개월 동안 중국 수출 가격이 22% 떨어졌다. 다른 나라 가격은 거의 그대로였다.


중국 중상주의 3.0, 미래 기술 선점

중상주의는 과거지향적 사고다. 트럼프 대통령이 제조업 일자리를 살리고 무역 장벽을 치려는 것도 과거 미국의 영광을 되찾으려는 성격이다.


하지만 중국의 중상주의는 미래지향적이다. 영국 금융 컨설팅 회사 롱뷰이코노믹스의 크리스 와틀링 최고경영자(CEO)는 중국이 떠오르는 핵심 산업에서 압도적인 위치를 차지하고 있다고 짚었다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난해 중국은 세계 전기차의 70% 이상, 태양광 전지의 92%, 태양광 웨이퍼의 98%, 태양광 패널의 85%를 생산했다. 또 전 세계 배터리의 75% 이상이 중국산이었고, 중국 배터리 가격은 30% 가까이 떨어졌다.


이 제품들은 중국 내 과열 경쟁으로 가격이 급락하고 이익이 줄었다. 그래서 중국 정부는 '내권 방지' 캠페인을 시행했다. 하지만 너무 많이 생산된 값싼 제품의 운명은 해외로 쏟아지는 것이었다.


트럼프 대통령은 친환경 에너지를 '사기'라고 부른다. 하지만 만약 화석연료 시대가 끝난다면, 미국은 중상주의에서 패배할 것이다. 친환경 에너지가 생각보다 덜 중요해진다 해도 중국은 이미 값싼 에너지 확보에서 미국보다 훨씬 유리하다. 와틀링 CEO는 중국의 전력 생산 비용이 미국의 절반 이하가 될 것이라고 내다봤다.


이제 중상주의는 세계적 흐름이다. 하지만 미국은 이 게임에서 최고의 플레이어는 아니다. 중국은 세계에서 가장 경험 많은 중상주의 국가이고, 미국이 제시하는 질서에서 누구보다 큰 이익을 챙길 가능성이 높다.


존 오서스 블룸버그 칼럼니스트


지금 뜨는 뉴스

AD

이 글은 블룸버그의 칼럼 Why America Will Lose Its Mercantilist Game을 아시아경제가 번역한 것입니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 블룸버그의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.09.3011:22
    왜 '대학 대전환'이 필요한가
    왜 '대학 대전환'이 필요한가

    중국 대학에서 인공지능(AI) 관련 학과를 졸업하는 학생은 매년 4만3000명에 이른다. 서울대 전체 학생 수의 두 배 규모다. 2023년까지 AI학과를 만든 대학은 585개였다. 칭화대, 베이징대 등 명문대 대부분에도 AI학과가 개설돼 영재들이 입학해 공부한다. MIT, 스탠퍼드, 카네기멜론, UC버클리 등 미국의 유수 대학들도 AI 특화 단과대학을 설립하고, 대규모 투자와 산학협력을 활발히 진행하고 있다. 미·중 패권 경쟁의 최전방

  • 25.09.3007:02
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭

    "지금은 한국 대학은 대전환이 절실한 시점입니다. 국가가 명운을 걸고 단기·중기·장기 계획을 세워야 합니다." 오철호 숭실대 행정학과 명예교수는 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학이 AI 시대 글로벌 경쟁에서 뒤처지고 있다는 위기의식이 커지고 있다"면서 이같이 말했다. 그러면서 교육부 규제·등록금 동결·연구 환경 제약·이공계 인재 유출·협업 부족·테뉴어(tenure·종신재직권) 제도까지 한국 대학이 안고

  • 25.09.3007:00
    '연구중심' UNIST 생존의 길을 찾다⑬
    '연구중심' UNIST 생존의 길을 찾다⑬

    2013년 처음으로 졸업생을 배출한 울산과학기술원(UNIST)은 세계대학평가에서 높은 점수를 받으며 단숨에 이공계 대학 신흥 강자로 떠올랐다. 30일 네덜란드 라이덴대학교의 과학기술연구센터에 따르면 '2024 라이덴랭킹'에서 UNIST가 세계 150위에 올랐다. 한국 대학 중에서는 1위다. 라이덴 랭킹은 논문의 질만을 평가 지표로 삼는 독특한 평가다. 출판된 논문 중 상위 10%의 인용도를 기준으로 평가한다. UNIST는 2017년 처음으

  • 25.09.3007:00
    韓 대학 갈피 못 잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들⑫
    韓 대학 갈피 못 잡는 사이에…고유 강점 살리는 해외 대학들⑫

    한국 대학들의 면면을 들여다보면 각 대학의 고유한 강점이 무엇인지 찾아보기 힘들다. 국내에서는 서울대는 1위, 연세대와 고려대는 2위권, 그 외 서울의 유수 대학들이 이른바 '좋은 대학'으로 인식된다. 그나마 이공계 특성화 대학인 카이스트(KAIST)와 포스텍(포항공대)이 고유 강점을 가진 대학으로 자리를 잡았다. 해외 대학을 보면, 대학 전체의 경쟁력이 뛰어난 종합대학과 함께 일부 단과대학만으로도 세계적인 명성을 얻

  • 25.09.2907:03
    갈길 먼 고등교육 재정…등록금 '옥죄기'까지⑪
    갈길 먼 고등교육 재정…등록금 '옥죄기'까지⑪

    대학들이 정부에 바라는 한 축이 '자율성'이라면 또다른 축은 '투자'다. 국내 고등교육(대학) 재정이 초·중등교육보다 낮은 수준에 머무르고 있는 가운데 등록금 규제까지 10여년째 이어지면서 대학은 자체 재원 확보에도 어려움을 겪고 있다. 29일 아시아경제가 경제협력개발기구(OECD) 교육지표를 분석한 결과, 한국의 고등교육 재정은 10년 이상 OECD 평균의 60~70%에 그쳤다. 한국의 1인당 대학 공교육비는 OECD 평균 대비 20

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.09.3007:32
    기업기술인 춤추게 할 기업연구소법 내년 시행
    기업기술인 춤추게 할 기업연구소법 내년 시행

    대한민국 기업 연구개발(R&D)의 새로운 시대가 열린다. 내년 2월1일에 '기업부설연구소 등의 연구개발 지원에 관한 법률(기업연구소법)'이 시행되기 때문이다. 이번 법은 현장의 숙원이었던 규제 완화와 함께, 그동안 소외되었던 기업 연구자들의 사기를 높이는 방안을 담아 R&D 생태계에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 과학기술정보통신부는 기업연구소법의 하위법령 제정안을 29일 입법 예고했다. 법안이 지난 1월

  • 25.09.3007:29
    수도권 집중된 한국R&D…'지방 소멸' 막을 상생절실
    수도권 집중된 한국R&D…'지방 소멸' 막을 상생절실

    구자균 한국산업기술진흥협회장은 아시아경제와의 인터뷰에서 지방 기업연구소 확대를 위해 독일 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소 방식의 산·학·연 연구개발 생태계 조성이 시급하다고 강조했다. 프라운호퍼는 76개의 지역 연구소를 통해 각 지역의 중소기업과 협력하며 기술 개발을 지원하는, 세계에서 가장 성공적인 산·학·연 협력 모델이다. 대한민국 산업 연구개발의 역량은 여전히 수도권에 지나치게 집중되어 있다. 대표적

  • 25.09.3007:28
    "인재육성은 재난대응 수준으로…'기술 명가' 재건해야"
    "인재육성은 재난대응 수준으로…'기술 명가' 재건해야"

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 과거 우리 경제의 심장이었던 기업 연구소는 지금 어디를 향하고 있을까. '아시아경제'는 총 4회에 걸쳐 그 해법을 모색한다. '잃어버린 10년'을 딛고 부활한 IBM의 사례를 통해 위대한 연구소의 조건을 탐색하고, '기술보국'을 외쳤던 창업주들의 정신을 되짚어 한국형 R&D 2.0 시대를 위한 정책을 제언하고자 한다. 이번 기획이 우리 경제

  • 25.09.3007:23
    구자균 "R&D는 비용 아닌 미래…실패 용인하는 리더십 필요"
    구자균 "R&D는 비용 아닌 미래…실패 용인하는 리더십 필요"

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.09.2906:07
    "AI로 태양 연구…연구의 길 스스로 만들어가"
    "AI로 태양 연구…연구의 길 스스로 만들어가"

    IBM 왓슨연구소에서 만난 캠벨 왓슨 연구원은 자신을 '인공지능(AI) 전문가'라고 소개했다. 그는 최근 미항공우주국(NASA)과 함께 태양 분석용 AI 모델(Surya Heliophysics Foundational Model)을 개발해 주목받았다. 처음에는 전형적인 AI 엔지니어일 것으로 생각했지만 그의 답변은 예상 밖이었다. "저는 원래 대기과학을 연구했습니다. 동료 중에는 입자물리학이나 고에너지물리학을 전공한 사람도 많죠. 각자 다른 영역에서 쌓

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기