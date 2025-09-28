AI가 일자리 바꿔도 원칙은 불변…월마트 "사람 앞엔 사람이 원칙"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

210만명 고용 동결, 직무만 재편

"로봇이 고객이 되기 전까지는 사람 고용"

세계 최대 유통 기업이자 민간 고용 1위 기업인 월마트가 인공지능(AI) 확산 속에서 향후 3년간 전체 인력 규모를 유지하겠다는 계획을 밝혔다. 디지털 전환이 인력을 대체할 것이라는 우려가 커지는 가운데, 더그 맥밀런 CEO는 "변화는 불가피하지만 사람의 역할은 여전히 중요하다"며 이 같은 입장을 나타냈다.

로스앤젤레스 포터랜치에 위치한 월마트 매장에서 계산원들이 계산대에서 일하고 있다. 로이터연합뉴스

27일(현지시간) 미국 아칸소주 벤턴빌 월마트 본사에서 열린 '오퍼튜니티 서밋'에서 맥밀런 CEO는 "향후 수익이 증가하더라도 현재 약 210만 명에 이르는 글로벌 직원 수는 그대로 유지할 계획"이라며 "직무 구성은 달라질 수 있다"고 밝혔다. 그는 "AI 기술은 거의 모든 직무에 영향을 줄 것이며, 변화의 파도에서 누구도 완전히 벗어날 수는 없다"고 덧붙였다. 다만 "중요한 것은 누구도 뒤처지지 않도록 다리를 놓는 것"이라며 '포용적 전환'을 강조했다.

AI에 따른 구조 변화, 본격화

월마트 매장 외부에 월마트 로고. 로이터연합뉴스

월마트는 이미 몇 해 전부터 인공지능과 자동화를 매장 및 물류 시스템에 도입해왔다. 창고에서는 자동화 장비가 일부 인력을 대체하고 있고,진열 및 재고 정리와 같은 '비고객 접점' 업무 역시 AI 기반 시스템으로의 전환이 논의되고 있다.

이에 따라 전통적인 단순 반복 업무는 축소되는 반면, 새로운 기술에 기반한 직무는 신설되고 있다. 대표적으로 'AI 도구 설계자(Agent Builder)'라는 직책이 도입됐다. 상품 기획자들이 보다 효율적으로 일할 수 있도록 지원하는 역할을 맡게 된다.

고객과 직접 소통하는 매장 직원이나 배송 기사, 제빵사 등 대면 서비스 인력은 오히려 확충되고 있다. 맥밀런 CEO는 "사람을 마주하는 서비스는 여전히 사람이 중심이 될 수밖에 없다"며 "사람 앞엔 사람이라는 원칙은 바뀌지 않는다"고 못 박았다.

재교육에 10억 달러…"기술이 아닌 사람에 투자"

월마트는 AI 시대에 적응할 수 있도록 직무 재교육 체계도 대대적으로 개편 중이다. 사내에서는 모든 직무를 '확장·유지·감축' 3가지로 분류해 변화에 따른 교육 수요를 분석하고 있으며, 챗GPT 개발사인 오픈AI와 협력해 직원 맞춤형 AI 교육 프로그램도 설계하고 있다.

회사는 오는 2026년까지 교육과 훈련 프로그램에 총 10억 달러를 투입할 계획이다. 이는 기술보다 사람에 대한 투자가 장기적으로 더 큰 성과를 낼 수 있다는 판단에서다.

맥밀런 CEO의 이번 발언은 미국 산업계 전반에 던지는 메시지로 해석된다. 최근 포드, JP모건체이스, 아마존 등도 AI로 인한 고용 축소를 공개적으로 시사한 바 있다.





일각에서는 AI 기술이 고도화되면서 인간형 로봇의 도입도 멀지 않았다는 예측이 나오지만 맥밀런 CEO는 그 가능성에 선을 그었다. 그는 "로봇이 제품을 사고 서비스를 이용하는 소비자가 될 수 없는 이상 우리는 사람을 상대할 수밖에 없다"며 "앞으로도 고객 앞에는 사람이 설 것"이라고 강조했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

