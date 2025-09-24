장수군, 25~28일 '제6회 장수트레일레이스'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

100M·100K 등 5개 코스…2,300여명 참가

전북 장수군이 오는 25일~28일까지 '제6회 장수트레일레이스' 행사를 연다.

24일 군에 따르면 '제6회 장수트레일레이스'는 100M, 100K, 38K-P(팔공산), 38K-J(장안산), 20K 총 5개 코스로 진행될 예정이며, 오는 26일 100M 코스를 시작으로 27일부터 본격적인 레이스가 펼쳐진다.

AD

장수군이 주최하고 ㈜락앤런(대표 김영록)이 주관한 이번 대회는 100마일 코스를 처음 선보이며 국내 최고의 트레일레이스 대회로 발돋움하기 위한 중요한 의미를 갖는 대회로 될 전망이다.

트레일러닝은 인공 트랙이나 아스팔트가 아닌 숲길·흙길 등 자연 지형을 달리는 스포츠로, 장수트레일레이스는 장수군의 주요 관광 명소인 장안산과 팔공산, 동촌리 고분군, 승마로드 등을 배경으로 펼쳐져 참가자들이 수려한 자연경관과 역사·문화 자원을 함께 체험할 수 있어 매년 높은 호응을 얻고 있다.

대회 기간 장수종합경기장에 마련된 본 행사장에서는 장수군의 고품질 농특산물을 만나볼 수 있는 판매 부스와 다채로운 먹거리, 체험 프로그램이 운영된다. 후원 브랜드 부스도 함께 설치돼 선수와 방문객 모두가 즐길 수 있는 풍성한 축제 분위기를 조성한다.

김영록 대표는 "점차 성장하고 있는 '장수트레일레이스'를 통해 장수군이 산악레저 메카로 자리잡기를 바란다"며 "100마일 코스를 성공적으로 개최하여 국내 최고의 트레일레이스 대회로 발돋움하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

최훈식 장수군수는 "2022년 작은 규모로 시작됐던 '장수트레일레이스'가 해를 거듭할수록 발전하고 있고, 이번 트레일레이스를 통해 산악레저 관광의 중심지로 도약하길 기대한다"며 "앞으로도 이 대회를 통해 선수들과 방문객들이 장수만의 독특한 매력을 한껏 느낄 수 있도록 인프라를 확충하며, 안전하고 즐거운 트레일레이스 대회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>